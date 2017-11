FRANCESCO MONTE/ Video, Cecilia Rodriguez lo ha lasciato perché troppo geloso? (Grande Fratello Vip 2)

Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è stato ospite del Maurizio Costanzo Show. L'ex tronista in buoni rapporti con la famiglia della sua ex.

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

Francesco Monte è stato indirettamente protagonista dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2. Alfonso Signorini ha infatti forse voluto sollevare le preoccupazioni di Cecilia Rodriguez in merito allo stato d'animo dell'ex fidanzato, rivelandole che l'agente pubblicitario non sta di certo perdendo tempo a leccarsi le ferite. A suo dire Monte avrebbe già fatto diverse apparizioni in televisione e sarebbe nel pieno della luce donata di riflesso dal reality, ma il diretto interessato non ha potuto fare a meno di contestare le sue parole. Francesco ha infatti pubblicato una Stories su Instagram nelle ore successive alla diretta con cui ha voluto invece ribadire che il silenzio televisivo è stata una delle sue prime scelte in seguito alla rottura con la Rodriguez, dimostrato dal fatto che è intervenuto solo una volta nel salotto di Domenica Live. I fan si sono schierati subito dalla sua parte, sicuri che il direttore di Chi si sia fatto portavoce di un messaggio sbagliato, che vedrebbe l'agente alle prese con chissà quale onda mediatica favorevole.

FRANCESCO MONTE: L’EX TRONISTA PENSA ANCORA A CECILIA RODRIGUEZ

Che Francesco Monte stia ancora pensando a Cecilia Rodriguez sembra fuori discussione. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti rilasciato delle interviste al settimanale Oggi nei giorni scorsi, in cui ha parlato di come il rapporto con l'argentina fosse arrivato ad un punto tale che ormai i due parlavano già di matrimonio e figli. Anche per questo l'improvvisa rottura lo ha colpito duramente, ma sembra che Monte non stia provando astio nei confronti della famiglia dell'ex fidanzata. In seguito alla sua eliminazione ha infatti incontrato Jeremias Rodriguez, come dimostra una “storia” pubblicata dall'argentino sui social, in cui è ritratto con il fratello di Monte, Stefano. Francesco invece ha partecipato all'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show al fianco di Stefano De Martino, accomunato da un identico destino con le sorelle Rodriguez. Anche in quest'occasione ha ribadito di non credere di essere stato tradito, dato che la storia d'amore fra Cecilia e Ignazio Moser è sbocciata ufficialmente solo dopo la fine del suo fidanzamento con la modella. Clicca qui per vedere l'intervento di Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show.

CECILIA SPIEGA I MOTIVI DELLA ROTTURA CON MONTE

Cecilia Rodriguez ha rivelato nell'ultima settimana di Gf Vip 2 quale reale motivo l'abbia spinta a lasciare Francesco Monte. Secondo l'argentina l'ex fidanzato era infatti fin troppo geloso e non le permetteva di avere libertà di movimenti anche all'interno del suo lavoro. In particolare la concorrente del reality ha parlato di come Monte avrebbe contestato in passato anche il fatto che si spogliasse per lavoro di fronte ad altre persone, manifestando un forte risentimento per questa sua mancanza di rispetto. Cecilia invece crede di essersi sempre comportata con rispetto nei confronti dell'agente pubblicitario, soprattutto perché in quel caso si parla di eventi accaduti in ambito professionale e non di occasioni private. Intanto Francesco Monte continua a riscuotere l'affetto del pubblico italiano, che lo segue sui social in modo attivo e che non dimentica di come abbia dimostrato di essere un gran signore di fronte alla rottura con la Rodriguez e del confronto con Ignazio Moser. Clicca qui per vedere il video di Cecilia Rodriguez con le rivelazioni su Francesco Monte.

