FRANCESCO MOSER/ La "benedizione" per Ignazio... e Cecilia (Grande Fratello Vip 2017)

Francesco Moser al Gf Vip. La "benedizione" per il figlio Ignazio... e Cecilia Rodriguez. Messaggio d'amore paterno dell'ex campione di ciclismo, ma la Rodriguez sembra imbarazzata

20 novembre 2017 Redazione

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

E’ arrivata dallo studio del Grande Fratello Vip la “benedizione” di Francesco Moser, padre di Ignazio concorrente del reality di Canale 5, per la storia che il figlio del campione del ciclismo, a sua volte ciclista, sta vivendo con Cecilia Rodriguez. Una love story all’interno del programma che ha fatto discutere, sia perché la sorella di Belen ha interrotto una solida storia con Francesco Monte per vivere la sua passione con Ignazio, sia perché i due sono stati sorpresi dalle telecamere in atteggiamenti sin troppo espliciti, soprattutto in un caso. Tanto che erano circolate voci su un giudizio non proprio lusinghiero da parte dell’ex detentore del record dell’ora riguardo la storia del figlio con la bella “Checu”. Le parole di Moser sono state comunque molto dolci nei confronti di Ignazio, invitato a vivere al meglio la sua avventura nella casa, anche con Cecilia, col padre che ha affermato di essere orgoglioso del figlio e di aspettarlo a braccia aperte alla fine di questa avventura.

CECILIA IN PREDA ALL'ANSIA

Insomma, Francesco Moser si è dimostrato ben più tollerante riguardo la situazione del figlio, dimostrando un amore paterno che ha sicuramente confortato Ignazio. Divertente invece il siparietto successivo al messaggio dell’ex campione di ciclismo, con Ilary Blasi che ha chiesto a Cecilia Rodriguez se fosse stata contenta delle parole del “suocero” e se fosse ansiosa di conoscerlo. La reazione di “Chechu” è stata particolarmente imbarazzata, rispondendo con un “Oddio, no... che ansia!” che ha fatto intendere come “l’ufficializzazione” della love story con Ignazio sia ancora ben lontana. Ilary Blasi ha calcato la mano, facendo intendere che Francesco Moser fosse pronto a un ingresso a sorpresa nella casa, quasi “gelando il sangue” di Cecilia. Alla fine, tutto si è concluso con una risata, ma l’impressione è che la storia fra Cecilia e Ignazio, al netto della “benedizione paterna”, sia destinata a proseguire lentamente... un’accelerazione di tipo familiare potrebbe anche essere fatale alla coppia.

© Riproduzione Riservata.