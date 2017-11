Finalisti Grande Fratello Vip 2017/ Pronostici, Daniele Bossari farà compagnia a Giulia De Lellis?

I Finalisti del Grande Fratello Vip 2017 da questa sera saranno almeno in due. Un altro "giochetto" potrebbe portare all'annuncio: Daniele Bossari farà compagnia a Giulia De Lellis?

20 novembre 2017 Redazione

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Siamo ormai vicinissimi al gran finale di questo Grande Fratello Vip 2017 e questa sera, nella diretta del 20 novembre, sarà annunciato il secondo finalista, colui che andrà allo scontro con Giulia De Lellis nella finalissima di dicembre. La bella corteggiatrice lo scorso lunedì ha rischiato (o meglio pensato) di uscire dal programma ma una volta arrivata in studio è tornata indietro come prima finalista ufficiale di questa seconda lasciando tutti di stucco, e adesso? Sembra proprio che per Giulia De Lellis sia arrivato il momento di condividere la finalissima con un altro concorrente e, secondo quanto annunciato il primo, un altro complicato giochetto permetterà ad uno dei coinquilini di portare a casa il titolo di finalista del Grande Fratello Vip 2017. La proclamazione arriverà dopo l'eliminazione della serata, ma a chi potrebbe toccare?

DANIELE BOSSARI FINALISTA?

Sembra proprio che il favorito dal pubblico sia proprio Daniele Bossari. Purtroppo per lui è arrivata la mazzata del gruppo e, proprio nei giorni scorsi, i concorrenti si sono divisi in un due grandi squadre lasciando fuori proprio Bossari il primo ad essere nominato e il primo ad essere indicato in ogni cosa, che sia proprio questa un'arma a doppio taglio che permetterà a Daniel Bossari di essere premiato dal pubblico? Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono anche Luca Onestini e la dolce Ivan mentre scendono le quote di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. Chi farà coppia con Giulia De Lellis nella finalissima di questa edizione dei record? Lo scopriremo nel prime time di questa sera.

