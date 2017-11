GIULIA DE LELLIS/ La finalista ha dei dubbi su Andrea Damante? (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha espresso preoccupazione per la sua relazione con Andrea Damante.

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

Giulia De Lellis è riuscita a tagliare un traguardo importante nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata infatti nominata prima finalista di quest'edizione e la sua permanenza nella Casa è quindi certa fino al termine del reality. Il titolo le è stato dato grazie a un gioco particolare: i concorrenti rimasti a rischio nell'ultimo step della puntata, Cristiano Malgioglio e Daniele Bossari, hanno dovuto votare uno degli altri componenti della Casa senza sapere che non si trattava di una nomination per l'eliminazione. Giulia è stata la preferita dal pubblico, grazie al 44,7% dei voti pervenuti, e ha scoperto il suo destino solo una volta in studio. Una clip particolare con Ilary Blasi le ha svelato la vittoria, che ha poi comunicato agli altri concorrenti in una fase successiva. Una vittoria che tra l'altro si è aggiunta alla nomina di Capitano di questa settimana, grazie a cui ha potuto scegliere con chi condividere una cena nel club. La scelta della concorrente è caduta su Ivana Mrazova e Luca Onestini, gli unici con cui non nasconde di voler arrivare fino alla finale.

GIULIA DE LELLIS E L’AMORE PRIMA DI ANDREA DAMANTE

La cena al club del Gf Vip 2 ha permesso a Giulia De Lellis di parlare del suo rapporto con Andrea Damante e dei suoi amori precedenti. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto infatti queste settimane di reality colpita da diversi dubbi sul fidanzato e la possibilità che possa trovare un'altra ragazza. Dal suo punto di vista la lontananza è troppa e teme che Andrea possa volare altrove, anche se nei momenti più positivi ha sempre sottolineato che la loro unione è forte, quasi simbiotica. Grazie a una confidenza a Luca Onestini e Ivana Mrazova abbiamo inoltre scoperto qualche particolare in più sul suo passato romantico, in cui c'è stato un grande amore. Si tratta di un certo Luca, un militare con cui ha avuto una relazione importante e lunga e con cui ha vissuto un tira e molla continuo fino alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. La concorrente ha inoltre svelato di aver vissuto un vero e proprio momento negativo nel momento stesso in cui l'attuale fidanzata dell'ex compagno ha insinuato che i due fossero ancora innamorati l'uno dell'altra. Un dubbio che la stessa Giulia le ha chiarito quel famoso 11 aprile, rimasto nella sua memoria come il giorno più brutto della sua vita.

CON CHI ANDRÀ IN FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP?

Giulia De Lellis è ormai una garanzia del Gf Vip 2017. Amatissima dal pubblico e rimasta imbattuta fra le preferenze settimanali, la concorrente è volata dritta in finale grazie all'ultima diretta del reality. Il dubbio rimane ora individuare chi potrebbe affiancarsi alla ragazza nelle settimane successive e contro chi potrebbe doversi scontrare. Le ipotesi maggiori, sottolineate dalle quotazioni dei bookmakers, puntano dritte verso Daniele Bossari e Luca Onestini. Il primo tra l'altro è stato per certi versi la nemesi di Giulia fin dal loro ingresso nel programma, dato che non sono mai riusciti a legare. Durante l'ultima puntata, Bossari ha tuttavia manifestato un forte sconforto nel credere che la De Lellis fosse stata eliminata, sintomo che in realtà possa aver notato negli ultimi tempi delle qualità nella sua antagonista. Non è da sottovalutare inoltre che l'ex tronista di Uomini e Donne possa essere il prossimo finalista, dato che i fan sembrano averlo rivalutato molto nelle ultime settimane e hanno preferito salvarlo dall'eliminazione durante l'ultima diretta.

