GREY'S ANATOMY 14/ Non va in onda oggi, 20 novembre. La serie torna lunedì 27 novembre su Fox Life

Grey's Anatomy 14 non va in onda oggi 20 novembre: tornerà lunedì 27 con il nono episodio della quattordicesima stagione della serie tv. Ecco qualche anticipazione.

20 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Grey's Anatomy 14

GREY'S ANATOMY OGGI NON VA IN ONDA

Anche questa sera, lunedì 20 novembre, su Fox Life non va in onda la nuova puntata della quattordicesima stagione di Grus’ Anatomy. I fan del medical drama dovranno aspettare ancora una settimana, ovvero fino a lunedì 27 novembre, prima di rivedere Meredith Grey e del suo staff. Le due settimana di pausa sono dovute alla programmazione americana: in occasione della festa del Ringraziamento, la produzione delle serie tv subisce un breve stop della durata di circa due settimane, durante le quali le puntate non vanno in onda. In Italia anche Fox Life si adegua allo stop della messa in onda sulla rete ABC. In America, invece, lo scorso 16 novembre è andata in onda l’ottavo episodio dal titolo “Fuori dal nulla” (dopo l’attesissimo 7 episodio che coincideva con il 300esimo della serie) e la serie riprenderà il prossimo 18 gennaio 2018.

ANTICIPAZIONI QUINTO EPISODIO

Lunedì prossimo Grey’s Anatomy 14 riprenderà con il quinto episodio dal titolo Zona pericolosa che sarà concentrato unicamente sul personaggio di Megan Hunt (Abigail Spencer) e segnerà anche la definitiva uscita di scena di Nathan Riggs (Martin Henderson) dalla serie. La puntata ci porterà, con molti flashback, indietro nel tempo - precisamente dieci anni prima - quando Megan, Owen, Nathan e Teddy erano in missione in Iraq. Verrà rivelato in che modo Megan è stata rapita dai ribelli. Inoltre verrà esplorato il legame di Megan con il fratello Owen e con il promesso sposo Riggs (svelando come si sono fidanzati). Tra i momenti più divertenti dell’episodio quelli in cui Megan e Owen (Kevin McKidd)viaggiano assieme sulla strada di Los Angeles, cantando e ballando sulle note di “Push It”. L’uscita di scena di Megan, che ha deciso di cominciare una nuova vita con Riggs e Farouk, introduce un’altra sorpresa: la separazione di Owen ed Amelia. Dopo l’intervento di Amelia, i due decidono di lasciarsi nei migliori di termini. Questa novità nella vita sentimentale di Owen permetterà il ritorno nella serie di Teddy Altman (Kim Raven)? Grande assente del puntata Meredith Grey (Ellen Pompeo) poiché che lei non abbia mai smesso di amarlo è evidente come lo è il fatto che da una relazione entrambi potrebbero avere quello che hanno sempre desiderato.





