Giuseppe Geppy Lama ha perdonato Aida Yespica?/ L'aereo messaggio da una speranza (Grande Fratello Vip 2)

Giuseppe Geppy Lama e Aida Yespica: un aereo fa risbocciare la passione? Un gesto plateale sopra la casa del Grande Fratello Vip potrebbe aver riavvicinato i due

20 novembre 2017 Fabio Belli

Aida Yespica e Giuseppe Lama

Ancora un colpo di scena nella storia d’amore tra Giuseppe Geppy Lama e Aida Yespica, che sta scorrendo parallela all’avventura della showgirl nel Grande Fratello Vip. Mentre la Yespica era in giardino con gli altri concorrenti, è passato sopra il cielo di Cinecittà un aereo con una frase in spagnolo a lei dedicata, ovvero: “Peste, hasta el final te voy a esperar”, letteralmente, “Peste, ti aspetterò fino alla fine.” Latore del messaggio, proprio Giuseppe Lama, che lascia dunque la porta aperta al proseguimento di una storia che sembrava invece finita una volta per tutte. Inizialmente, gli altri inquilini della casa si sono chiesti se non fosse stato Jeremias Rodriguez a mandare il messaggio, visto che il fratello di Belen e Cecilia è stato molto vicino ad Aida all’interno della casa, vicinanza che ha mandato su tutte le furie Giuseppe, e che ha fatto pensare a come la storia tra i due difficilmente potesse essere ricucita.

LA GELOSIA DI GEPPY

Invece, l’aereo è stato spedito nei cieli di Roma proprio da Giuseppe, che sembra convinto a riconquistare Aida non appena terminerà l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A togliere ogni dubbio ad Aida sul mittente del messaggio è stata la parola “Peste”, nomignolo che Giuseppe ha usato spesso nei confronti della sua (attualmente ex) fidanzata. Il gesto è arrivato forse inaspettato considerando che il flirt con Jeremias sotto l’occhio della telecamera del Grande Fratello ha portato Giuseppe a restituire durante una puntata del reality un braccialetto che rappresentava una sorta di pegno d’amore tra i due. Una reazione dura che aveva scatenato a sua volta Aida, che ha giudicato peraltro prematura la reazione di Lama, considerando che prima dell’inizio dell’avventura nel Grande Fratello Vip, la storia tra i due era appena agli inizi e andava avanti solamente da due mesi. Giuseppe dalla sua aveva evitato di alimentare ulteriori polemiche, non presentandosi in studio nella puntata dello scorso 13 novembre, nonostante fosse stato invitato.

JEREMIAS NON HA SPERANZE?

Il gesto dell’aereo, visto da tutti gli inquilini della casa, sembra rappresentare comunque una svolta importante tra Geppy Lama e Aida Yespica, che probabilmente si ricongiungeranno fuori dalla casa del Grande Fratello. Non è bastata a Jeremias Rodriguez la vicinanza con la showgirl: molti spettatori hanno ipotizzato che tra i due possa esserci stato anche un bacio, ma in realtà le immagini non sono mai state chiare. Col passare dei giorni però Aida è stata abbastanza perentoria relativamente al suo rapporto con Jeremias, specificando come col ragazzo sia nata solo una bella amicizia e non quel qualcosa di più che il fratello di Cecilia, uscito proprio nell’ultima puntata dal gioco, avrebbe sicuramente voluto. Geppy Lama ha però giocato d’anticipo, e a giudicare dalla reazione di Aida nel vedere l’aereo passare sul cielo sopra la casa del Grande Fratello Vip, è solo questione di tempo per rivedere i due assieme una volta terminata per la Yespica l’esperienza del reality.

