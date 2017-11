Grande Fratello Vip 2/ Info streaming: come seguire le nomination dell'undicesima puntata GF Vip 2017

Grande Fratello Vip 2, come vedere in streaming l'undicesima puntata del Gf Vip 2017 con l'eliminazione di uno tra Cecilia, Ignazio, Malgioglio e Ivana.

20 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2

Dopo una settimana di ansie, questa sera, a partire dalle 21.20 su canale 5, scopriremo chi tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2 ad un passo dalla finalissima. Quello odierno è un appuntamento assolutamente imperdibile per i fans del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini che dovranno gestire una serata in cui non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Dopo settimane di permanenza all’interno della casa di Cinecittà, lontani da tutto e da tutti, gli inquilini vip cominciano ad avere voglia di tornare alla propria vita. Tra le concorrenti che hanno espresso più volte questo desiderio c’è Cecilia Rodriguez che, dopo aver rivoluzionato la sua vita all’interno della casa chiudendo la storia con Francesco Monte dopo quattro anni e iniziandone una nuova con Ignazio Moser, sente che è arrivato il momento di tornare alla realtà. Sarà proprio lei, dunque, l’eliminata della serata? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata che sarà visibile sia su canale 5 che in diretta streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA

Prima del verdetto del televoto, i nominati riceveranno una sorpresa. Mara Venier, ad esempio, entrerà nella casa per Cristiano Malgioglio, ma sicuramente ci sarà anche qualcuno per Ivana Mrazova, l’unica, finora, che non ha ricevuto nessun regalo dal Grande Fratello Vip. Nel corso della serata, poi, verrà eletto il secondo finalista dopo Giulia De Lellis e non mancheranno colpi di scena. Non è esclusa, infatti, una seconda eliminazione. Come sempre ci saranno le fatidiche nomination che, a questo punto del gioco, diventano fondamentali come ha dichiarato Lorenzo Flaherty durante una conversazione con Daniele Bossari che, incerto sul nome da fare, è stato invitato dall’attore a pensarsi bene per evitare errori che potrebbero essere fatali anche per la sua permanenza all’interno della casa. Sono davvero tanti, dunque, i motivi per restare incollati alla tv.

