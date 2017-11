Grande Fratello Vip 2017, Ed. 2 / Diretta: un eliminato e nuovi finalisti. Mara Venier in Casa (20 novembre)

Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni undicesima puntata: chi verrà eliminato tra Malgioglio, Ivana Mrazova, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Due nuovi finalisti

20 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, ci sarà spazio per una puntata che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Ilary Blasi con al fianco Alfonso Signorini e gli irriverenti amici della Gialappa's Band, ci condurrà verso l'undicesima puntata che sta lentamente tracciando i contorni verso la finalissima del prossimo 5 dicembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nella prima serata ci sarà spazio per una graditissima sorpresa per Cristiano Malgioglio e qualcuno a lui molto caro entrerà nella residenza più spiata di Cinecittà. Secondo ciò che riporta Alberto Dandolo, questa sera il paroliere siciliano sarà alle prese con una bella improvvisata che lo lascerà senza fiato. Qualcuno pensa che potrebbe varcare la famosa porta rossa proprio l'amico Piero Chiambretti che in più di una occasione ha citato raccontando i suoi divertenti aneddoti televisivi. Ed invece, dopo la scorsa edizione, tornerà nella Casa Mara Venier che farà una sorpresa al paroliere e uno scherzo ai concorrenti ancora in gioco.

GF Vip 2, finalmente arriva la sorpresa per Ivana?

Chi verrà eliminato durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip? In nomination per l’intera settimana, Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Ivana Mrazova. Chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia? Per moltissimi ci sono grandi possibilità di vedere fuori uno tra Cecilia ed Ignazio. I telespettatori infatti, dopo i recenti scandali non vedono l’ora di poterli separare. Dopo la sorpresa al paroliere, ci potrebbe essere anche qualche piccolo regalo per Ivana. La modella infatti, dopo due mesi nella struttura di Cinecittà, non ha mai ricevuto alcuna lieta novella. Qualcuno vocifera addirittura che ci potrebbe essere spazio per il suo misterioso fidanzato che rivelerà la sua identità. In molti pensano anche che il ragazzo della Mrazova potrebbe presentarsi in puntata anche per commentare l’amicizia nata tra la sua fidanzata e l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Inoltre, Giulia De Lellis potrebbe avere nuovamente il compito di decidere il secondo eliminato della nuova puntata.

Altri due finalisti e nuove nomination

Se in tanti immaginano che possano essere Cecilia e Ignazio i due concorrenti a rischiare maggiormente di essere eliminati, si parla anche di una viva possibilità di vedere fuori Cristiano Malgioglio. Nel frattempo, nel corso della lunga serata con l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, verranno decretati per volere del pubblico gli altri due finalisti della seconda edizione. Spazio quindi per Daniele Bossari che senza dubbio, sarà il secondo concorrente che dovrà scontrarsi in maniera ufficiale con Giulia De Lellis, la prima finalista decretata durante lo scorso appuntamento. Il terzo finalista poi, potrebbe essere uno tra Luca Onestini e Lorenzo Flaherty ma anche Raffaello Tonon potrebbe avere discrete possibilità. In queste ore, i sondaggi affermano che pare ci sia un interessante faccia a faccia tra Ignazio e Cristiano e quindi, Malgioglio potrebbe essere eliminato in maniera inaspettata dopo la sorpresa dell’amica Mara Venier. In ultimo, si procederà con le nuove nomination della serata e gli eliminati in diretta.

