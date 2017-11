IGNAZIO MOSER/ Si ritira o sarà eliminato? Tonon non si fida di lui (Grande Fratello Vip 2)

Questa sera, lunedì 20 novembre, Ignazio Moser potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2. Il ragazzo è tra i nominati della settimana insieme a Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2

Ignazio Moser ha vissuto una vera e propria gogna mediatica durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2. Il ciclista è stato infatti protagonista di un'ondata di polemica scoppiata sui social, per via della famosa questione dell'armadio. Nella settimana precedente, il concorrente e Cecilia Rodriguez erano finiti fra i top trend di Twitter per via del forte scalpore dovuto dalla loro parentesi passionale all'interno dell'armadio della Casa, un argomento che la stessa produzione ha voluto affrontare in puntata. Ilary Blasi ha infatti mostrato una clip inedita che riguarda proprio quel momento particolare e che non ha fatto altro che sollevare nuove contestazioni. Secondo moltissimi telespettatori, il video diffuso dalla produzione sarebbe infatti una ricostruzione, dato che migliaia di fan affermano di aver assistito alla scena dell'armadio in diretta e di aver notato diverse differenze fra i due filmati. L'intervento degli autori a TgCom24, in cui si è sottolineata la malizia con cui il pubblico ha vissuto il tutto non ha fatto altro che gettare ulteriore carne sul fuoco. Ignazio continua a essere uno dei nomi preferiti dai fan per la prossima eliminazione e questa sera dovrà sfidare al televoto Cecilia Rodriguez, Ivana Mrazova e Cristiano Malgioglio. Appare sempre più chiaro la volontà dei telespettatori di volerlo fuori dalla Casa, un'ipotesi che lo stesso ciclista ha valutato in questi ultimi giorni di reality.

PRONTO A SACRIFICARSI PER AMORE

Alcuni telespettatori del GF Vip 2 hanno notato una recente freddezza nei rapporti fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il particolare sarebbe dovuto a un blando richiamo della produzione verso i due concorrenti, che nelle settimane precedenti hanno creato non poco malcontento nel pubblico proprio per via dei troppi baci, carezze e altro ancora. Persino il Moige è intervenuto chiedendo che Cecilia e Ignazio venissero espulsi dalla Casa, per via di un comportamento improprio tenuto a discapito della fascia più giovane dei fan. Permesso non accordato dalla produzione, che sembra aver risolto tutto con i propri metodi e che si è limitata a richiamare all'ordine Ignazio. Il ciclista intanto continua a manifestare il suo interesse verso l'argentina in ogni momento possibile, fra massaggi in sauna e baci volanti. In seguito all'ultima diretta ha inoltre manifestato l'intenzione di abbandonare di sua spontanea volontà la Casa, sicuro che in questo modo potrebbe dare maggiori chance all'argentina.

SARÀ IL PROSSIMO ELIMINATO?

Ignazio Moser è uno dei nomi più quotati sui social per la prossima eliminazione del Gf Vip 2017. I fan potrebbero decidere addirittura di votarlo questa sera, anche se la presenza di Cecilia Rodriguez in nomination potrebbe riuscire a salvarlo per un'altra settimana. Il ciclista sembra inoltre ormai stufo del programma e oltre a dedicarsi all'argentina appare poco attivo rispetto al resto dei concorrenti. Le due fazioni che si sono create negli ultimi giorni lo mettono tra l'altro in netto svantaggio ed è finito nel calderone dei sacrificabili anche per via della famosa cena al club, dove un brillante Raffaello Tonon ha manifestato forti dubbi riguardo alla sua sincerità. L'errore di Ignazio in questo momento riguarda di certo l'aver messo in secondo piano l'esperienza che sta vivendo per estraniarsi in una bolla di sapone con Cecilia, una strada che potrebbe aver compromesso del tutto la sua permanenza nel programma.

© Riproduzione Riservata.