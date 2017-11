IL SEGRETO / Raimundo è ancora vivo? Il suo corpo sembra svanito nel nulla (Anticipazioni 20 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 20 novembre: le ricerche nella chiesa non portano a nessun esito e Raimundo sembra essere svanito nel nulla. È vivo o morto?

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Si comincia con una nuova avvincente settimana de Il Segreto, caratterizzata dalle disperate ricerche nella chiesa distrutta dall'esplosione. Raimundo sembrerà essere svanito nel nulla al termine della rimozione dei detriti del luogo di culto. La Guardia Civile, infatti, porterà a termine il suo compito e informerà Donna Francisca di non poter andare oltre: il corpo dell'uomo, infatti, non si troverà! Cosa gli è davvero accaduto? Si trova ancora nasconsto in qualche luogo o è morto? Mentre le Forze dell'Ordine sembreranno perdere le speranze, Emilia e Donna Francisca non avranno nessuna intenzione di smettere di lottare. In loro soccorso arriverà anche Camila che offrirà all'amica di sempre i suoi mezzi e gli uomini necessari per proseguire in queste disperate ricerche. Ma con il passare delle ore, le speranze di trovare vivo Raimundo sembreranno essere appese ad un filo: sarà questo l'addio di uno dei personaggi più amati della telenovela spagnola.

Il Segreto: Beatriz ha raggiunto il suo obiettivo?

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, Emilia faticherà a nascondere la sua disperazione per le sorti del padre, che purtroppo potrebbe essere morto durante l'esplosione organizzata da Cristobal Garrigues (ben felice di avere raggiunto il risultato che si era prefissato). Il nipote Matias nel frattempo, ignaro della tragedia accorsa alla sua famiglia, continuerà a rivolgere la sua attenzione a Beatriz e al cambiamento di quest'ultima: anche se continuerà a rifiutare di darle una seconda possibilità, ancora deluso per ciò che era accaduto, non potrà nascondere il proprio amore verso di lei. Nicolas sarà l'unico a saperlo, provando a convincere il nipote a non essere così tanto orgoglioso da compromettere il proprio futuro. Ma, almeno per il momento, il ragazzo riuscirà a dimostrare i propri sentimenti solo in un modo ovvero attraverso la gelosia: vedere Beatriz insieme ad Eusebio sarà per lui un durissimo colpo. Ma basterà per convincerlo a fare un passo verso il chiarimento?

