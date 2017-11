IVANA MRAZOVA/ Sarà eliminata? L'alleanza con Giulia De Lellis potrebbe salvarla (Grande Fratello Vip 2)

La modella ceca Ivana Mrazova potrebbe lasciare questa sera, lunedì 20 novembre, la casa del Grande Fratello Vip 2. La modella ceca è infatti in nomination.

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

Ivana Mrazova è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2 a trovarsi in nomination questa sera. La modella ceca dovrà sfidare al televoto Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e secondo le quotazioni sul web è fra le meno probabili a dover abbandonare la Casa. La concorrente è riuscita infatti a conquistare una fetta del pubblico italiano grazie alla sua spensieratezza e correttezza, due doti che sono state ampiamente valutate dai fan sui social. Ivana è riuscita del resto a non cedere alle lusinghe passionali di Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser, dichiarando di voler rimanere fedele alla relazione avviata pochi mesi prima dell'inizio del programma. Eppure alcuni telespettatori hanno notato una forte sintonia fra la modella e Luca Onestini, con cui si è avvicinata di molto di recente. Molti vorrebbero infatti che fra i due concorrenti sbocciasse una storia d'amore in grado di far sognare le folle, sia grazie alla popolarità conquistata dall'ex tronista sia per i pareri positivi registrati da Ivana. Non sembra tuttavia che la concorrente voglia andare contro le sue decisioni precedenti, dimostrandosi ancora una volta coerente con quanto affermato nel corso del programma.

IVANA MRAZOVA E L’AMICIZIA CON GIULIA DE LELLIS

L'ultima puntata del Gf Vip 2 ha provocato un forte dolore in Ivana Mrazova, a causa della presunta eliminazione di Giulia De Lellis. Le due concorrenti sono riuscite infatti a instaurare un legame molto forte fin dall'inizio del reality, in grado di andare contro le tempeste che si sono abbattute sui rapporti degli altri compagni d'avventura. La modella non ha accolto con felicità la notizia che Giulia fosse stata eliminata e sono state molte le lacrime a rigare il suo volto. Così come ha mostrato una forte felicità nell'apprendere che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata in realtà nominata prima finalista del reality. In questi ultimi giorni, Ivana ha partecipato inoltre a una cena nel club con i due concorrenti che ha nel cuore: Giulia e Luca Onestini. È stata un'occasione per i tre per parlare delle loro relazioni passate, ma ancora una volta la modella ha preferito non esporsi e raccontarsi troppo a differenza degli altri due amici. Questa particolare riservatezza sembra avvicinarla di molto ad Aida Yespica, che ha sottolineato più di una volta di essere timida e diffidente, ma nel caso della Mrazova l'impressione è un'altra. La modella infatti è riuscita a mostrare un forte carattere estroverso, che sembra gettare nell'ombra la sua decisione di non esporsi troppo.

SARÀ LA PROSSIMA ELIMINATA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2?

I fan del Gf Vip 2017 non vogliono di certo che Ivana Mrazova esca dalla Casa, anche se sui social si è discusso a lungo del fatto che non sia riuscita a togliersi da quell'anonimato che ha caratterizzato tutto il suo percorso all'interno del programma. La modella infatti ha riscosso meno popolarità rispetto ai più quotati Luca Onestini e Raffaello Tonon, ma è anche riuscita a stare lontano dalle polemiche che hanno colpito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una fetta di pubblico di certo adora Ivana e vorrebbe che proseguisse il suo percorso fino alla finale, come del resto vorrebbe anche Giulia De Lellis. Durante la cena al club di questa settimana, l'ex corteggiatrice ha infatti manifestato il desiderio di vivere la finale con Ivana e Luca, gli unici due concorrenti con cui ha stretto un forte legame. Tuttavia, le possibilità che la modella ceca riesca a superare uno scoglio così grande sono davvero poche, dato che Raffaello riscuote di certo un maggior gradimento grazie alla coppia formata con l'ex tronista.

