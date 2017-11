Il Castigatore / Cosa avrà in serbo per Cristiano Malgioglio? (Grande Fratello Vip 2017)

Il personaggio del Castigatore si appresta a fare il ritorno nella nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5 per la conduzione di Ilary Blasi.

20 novembre 2017 Francesca Pasquale

Il Castigatore e Cristiano Malgioglio

CHI SI CELA DIETRO GLI OCCHIALI SCURI?

Chi si cela dietro l'identità del Castigatore del Grande Fratello Vip 2? È questo che molti fan del reality show si continuano a chiedere dalla prima apparizione per particolare personaggio nella Casa più spiata d'Italia. Un uomo molto alto e snello che sembra proprio aver preso di mira Cristiano Malgioglio che più volte è stato vittima delle sue "punizioni". Una new entry davvero divertente quella del Castigastore, che sul web ha subito scatenato commenti divertiti e di apprezzamento, soprattutto per il legame che si è ormai istaurato con Malgioglio, vera anima della Casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa accadrà questa sera nella nuova diretta del Grande Fratello? Il Castigatore tornerà a colpire su Cristiano o questa volta sceglierà una nuova preda? Inutile dirlo: il pubblico spera proprio che sia la prima delle due opzioni! (Anna Montesano)

IL CASTIGATORE STAR SUL WEB

In questa edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un enorme successo nel pubblico televisivo la novità rappresentata dal cosiddetto Castigatore. Un uomo di circa 2 metri d’altezza, dalla corporatura decisamente imponente con tanto di look tipico delle mitiche Iene con occhiali da sole scuri, che di volta in volta fa il proprio ingresso nella casa più spiata per una missione ben precisa: scegliere uno dei concorrenti che merita un castigo, una penitenza per qualche marachella che ha commesso nel corso della settimana. Tutti ricorderanno la prima volta che ha fatto irruzione nella casa il Castigatore e dopo un ripetuto invito da parte della conduttrice Ilary Blasi ha mosso il proprio dito verso la sagoma di Cristiano Malgioglio tra i sorrisi degli altri concorrenti e l’applauso del pubblico presente in studio. Vedremo questa sera a chi toccherà incorrere nell’ira del Castigatore.

UN MANCATO INGRESSO NELLA SCORSA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5 lunedì 13 novembre, i tantissimi fan del Castigatore sono rimasti decisamente delusi in quanto la sua imponente sagoma non ha fatto irruzione all’interno della casa. L’unico probabilmente a gioirne è stato Cristiano Malgioglio che spesso e volentieri è stato indicato dal Castigatore come il vip da castigare e punire. Un confronto impari per stazza e colori (il Castigatore con un vestito blu notte mentre Malgioglio con i suoi eccentrici visti variopinti) che ha decisamente divertito il pubblico del programma tant’è che sui social ci sono tantissimi riferimenti a questo personaggio lasciando partire una vera campagna mediatica per scoprirne la sua vera identità, soprattutto dopo le parole di Ilary Blasi che nel momento in cui ha messo piede per la prima volta nella casa, ha rimarcato che avrebbe castigato anche tanti vip di caratura mondiale come Brad Pitt e Angelina Jolie. Sarà forse questa la puntata in cui verrà svelata la sua identità o quanto meno verrà fornito qualche ulteriore indizio?

L’IRONIA SUI SOCIAL

Non c’è dubbio che la trovata di introdurre in questa edizione del Grande Fratello Vip del personaggio del Castigatore abbia funzionato soprattutto grazie al dualismo nato con Cristiano Malgioglio, tra le ‘vittime’ più ricorrenti. Una vicenda che ha appassionato tantissimi fan del programma che sui social network hanno dato sfogo alla loro fantasia facendo partire delle campagne mediatiche per una sorta di love story tra il Castigatore e lo stesso Malgioglio. Ecco una carrellata di alcuni post lasciata dagli internauti sui social network: “Cristiano Malgioglio e il #Castigatore una coppia di fatto nata nella casa #KARATEMALGY”, “Comunque io ve lo dico...STO AMANDO QUESTO UOMO! #KarateMalgy #GFvip”, “Dategli una borsetta al malgy che si difende con gusto. #karatemalgy #GFvip”, “Il #Mantra di #KarateMalgy sarà :Metti la cipria togli la cipria! cit. #GFvip”, “Oramai c'è una love story tra #Malgy e il #Castigatore! #GFVip @GrandeFratello” e “Ma #Cristiano vicino al #castigatore sembra un bimbo di otto anni #GFvip”.

