Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 20 novembre 2017)

Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo!, il film in onda su Iris oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Clint Eastwood e Harry Guardino, alla regia Don Siegel. Il dettaglio.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo! va in onda su Iris oggi, lunedì 20 novembe 2017, alle ore 23.30. Una pellicola poliziesca (titolo in lingua originale Dirty Harry) che è stata diretta nel 1971 da Don Siegel e interpretata da Clint Eastwood, Harry Guardino, Andrew Robinson, Reni Santoni, John Larch e John Mitchum. Si tratta del primissimo capitolo dedicato al detective più famoso del cinema Harry Callaghan. L'intera trama è ispirata ad alcuni episodi di cronaca nera che terrorizzarono San Francisco. Il vero colpevole della lunga serie di efferati omicidi, però, non venne mai identificato dagli inquirenti. Harry Guardino, che veste i panni del tenente Al Bresser, è stato un noto attore cinematografico e teatrale americano. Tra le sue più importanti interpretazioni ricordiamo Rollercoaster - Il grande brivido, Goldengirl - La ragazza d'oro e Quella sporca ultima notte. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO È TUO!, LA TRAMA DEL FILM

La città di San Francisco è tenuta sotto scacco da un serial killer senza scrupoli. Ad indagare sul caso Scorpio è l'ispettore Harry Callaghan, obbligato dal suo superiore a collaborare con l'inesperto e giovane agente Chico Gonzalez. Le indagini avvicinano i due inquirenti al killer che però si dimostra più abile ed astuto di loro. Sentendosi braccato, Scoprio uccide un bimbo di colore, un sacerdote e prende in ostaggio un'adolescente. Se la polizia non gli consegnerà 200 milioni di dollari, non esiterà ad uccidere la ragazzina. A consegnare i soldi del riscatto sarà Callaghan in persona. Scorpio intende assicurarsi che l'ispettore arrivi all'appuntamento completamente solo. I due si incontrano in uno dei parchi più grandi di San Francisco. Poco dopo l'arrivo di Callaghan il killer aggredisce l'ispettore che viene prontamente salvato dall'intervento di Gonzales che rimane, però ferito dai colpi di pistola esplosi da Scorpio. Callaghan riesce a ferire gravemente ad una gamba l'assassino che però fugge via non portando con se il riscatto. L'ispettore prosegue nelle sue indagini e finalmente trova il malvivente, torturandolo nel disperato tentativo di trovare la ragazza ancora viva. La giovane donna è però già morta ed il suo cadavere viene trovato poco dopo. In più Scorpio viene rimesso in libertà a causa delle sevizie operate contro di lui da Callaghan, contrarie alla legge. Trascorrono alcuni mesi e Scorpio prende in ostaggio uno scuola bus con a bordo sei bimbi, minacciando di ucciderli se non otterrà il riscatto richiesto.

