Jeremias Rodriguez / L’ex concorrente avverte la sorella Cecilia (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez dopo la cocente delusione dovuta all’eliminazione dal Gf Vip, ritorna questa sera nello studio di Canale 5 per commentare le nuove vicende settimanali.

20 novembre 2017 Francesca Pasquale

Jeremias Rodriguez

“LA YESPICA? TRA NOI NON C’È NIENTE”

Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Una puntata che vedrà per la prima volta Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, in studio piuttosto che all’interno della casa. La sua è stata una intensa avventura caratterizzata anche da un flirt più o meno confermato con la modella Aida Yespica con tanto di bacio. In questi giorni Jeremias ha rilasciato una lunga intervista al portale FanPage in cui ha parlato proprio della love story con la Yespica chiarendo: “La questione del bacio? Questa cosa va chiesta a lei, io ho già detto la mia e ho sentito a lei dire la sua. Mi è bastato quello. La Panicucci dice che lo ha ammesso? Se lo ha ammesso allora, che devo dire? Io ho detto la mia in diretta. Come faccio a cambiare? Non so che cosa accadrà tra noi. Sono uno che vive alla giornata, vivo le emozioni e faccio quello che voglio al momento. Vedremo quando esce. Tra noi non c’è niente e queste cose se non le alimenti, non vanno avanti”.

“CECILIA AVRÀ UNA BOTTA FORTE”

Oltre al presunto flirt tra Jeremias e la Yespica, a tenere banco tra gli appassionati del Grande Fratello Vip è la love story tra Cecilia e Ignazio Moser con la sorella di Belen che sembra aver dato il ben servito al suo storico fidanzato Francesco Monte. Nel corso della stessa intervista, Jeremias ha voluto avvisare la sorella sulle pesanti conseguenze che avranno le cose successe all’interno della casa: “Sicuramente anche il fatto di essere nella Casa ha fatto tanto. Lì ti tolgono la possibilità di scegliere, ti impongono di stare con persone che magari fuori non sceglieresti. La Casa ti crea delle mancanze che vai a colmare con le persone che sono dentro. È vero anche che poche volte ho visto due persone guardarsi come si guardano loro, e affezionarsi in così poco tempo. Non so che cosa accadrà fuori. Penso che Cecilia avrà una botta forte quando uscirà perché queste cose si pagano. Non ha fatto nulla di male, il problema è il contesto. Quello che ha fatto lei capita a tutti. Ha lasciato uno per mettersi con un altro. Ha messo le palle sul tavolo e ha fatto quello che sentiva di voler fare. È da togliersi il cappello”.

