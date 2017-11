Jeremias Rodriguez / Nuova vita dopo Grande Fratello Vip 2? Il ritrovato amore e l'avvertimento per Ignazio

Nuova vita per Jeremias Rodriguez dopo l'addio al Grande Fratello Vip 2? Il fratello di Cecilia manda un avvertimento a Ignazio Moser e confessa di essere tornato con l'ex Sara

20 novembre 2017 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip

Jeremias Rodriguez ha detto addio al Grande Fratello Vip da ormai una settimana, ma nella Casa è appena arrivato per i suoi ex coinquilini un video messaggio nel quale il fratello di Cecilia ha avuto una parola, bella o brutta, per tutti. Ha però particolarmente colpito l'avvertimento fatto ad Ignazio Moser. Arrivato il suo turno infatti Jeremias ha dichiarato di aver visto, una volta uscito, delle immagini che non gli sono affatto piaciute. Quasi certamente il Rodriguez si riferisce a ciò che ha anche lamentato nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin dove si è detto dispiaciuto del fatto che "Nacho", come lui lo chiama, ha detto riferito alla sorella Cecilia "Mi sono svuotato". Jeremias, nel video messaggio, ha però aggiunto che ne parleranno fuori e si chiariranno senza particolari problemi.

IL RITORNO DI FIAMMA CON SARA

Belle le parole anche per Aida Yespica eppure, nonostante nel video messaggio faccia capire di volerla frequentare anche una volta fuori dal Grande Fratello Vip, Jeremias ai microfoni di Fanpage ha dichiarato di essere tornato con la sua ex Sara. Queste le sue parole: "Sono sincero. Eravamo due persone [si riferisce ad Aida ndr] nella stessa casa a cui mancava qualcosa e ci siamo fatti forza insieme. Della sua vita non posso dire niente. Io dico solo che quello che abbiamo fatto è stato deciso insieme, non ho obbligato nessuno né ho mancato di rispetto a qualcuno. - poi ecco che aggiunge - L’altro giorno ho avuto la possibilità di parlare con Sara e ho riallacciato i rapporti con lei. Le ho raccontato tutto, la casa, i rapporti con gli altri concorrenti. Tutto. Ora sto con lei". Insomma, l'amore è tornato e tutto è bene quel che finisce bene.

