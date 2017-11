LUCA ONESTINI/ Video, sarà il secondo finalista? Il pubblico lo ama (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2017? Sicuramente il pubblico lo stima molto e rimane tra i favoriti per la vittoria del reality show di Canale 5.

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

Luca Onestini è stato consacrato alla gloria dai fan del Grande Fratello Vip 2. L'ultima diretta lo ha visto infatti vincitore indiscusso insieme a Raffaello Tonon durante il televoto: la preferenza del pubblico è stata netta e la nuova coppia della Casa è stata salvata con il 9% di voti a sfavore. Un dato importante se si considera che in nomination c'erano altri nomi forti come Daniele Bossari e Giulia De Lellis. La puntata della settimana scorsa ha spinto inoltre l'ex tronista a confrontarsi in modo acceso con Jeremias Rodriguez, per via di un attacco forte da parte di quest'ultimo. L'argentino lo ha accusato infatti di non essersi comportato in modo corretto nei suoi confronti durante l'ultima settimana, in cui avrebbe evitato persino di salutarlo. Il tutto è sfociato in un pesante litigio che ha coinvolto anche Cecilia, intervenuta a favore del fratello, e Raffaello Tonon. L'opinionista ha infatti cercato di calmare le acque per evitare uno scontro fisico, dato che il livello di voce da parte di entrambi i concorrenti si era alzato di molto. In fase di nomination, Luca ha invece votato la Rodriguez e Aida Yespica. La prima per via della delusione vissuta nel ricevere delle accuse proprio da colei a cui ha confidato il proprio dolore dopo essere stato lasciato da Soleil Sorgé, mentre la seconda perché non hanno alcun tipo di rapporto. Entrambe le concorrenti tra l'altro hanno deciso di votare l'ex tronista.

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGÉ, LA FINE DELLA STORIA

Il Gf Vip 2 sta facendo emergere un lato del carattere di Luca Onestini rimasto lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. L'ex tronista sembra aver trovato il proprio equilibrio all'interno della Casa, riuscendo a sorridere e far divertire il pubblico. Sono infatti noti i suoi sketch ai danni di Raffaello Tonon, di cui si è auto-nominato personal trainer ed a cui dà il tormento con gavettoni e scherzi di ogni tipo. In questi ultimi giorni, Luca ha partecipato alla cena al club organizzata dal Capitano Giulia De Lellis, che ha voluto al suo fianco sia l'amico che Ivana Mrazova. Una cena all'americana a base di hamburger e onion rings che ha fatto da contorno ad alcune rivelazioni sentimentali. Luca ha infatti parlato a lungo di uno dei suoi più grandi amori, Martina, con cui si è lasciato circa tre anni fa. Una rottura che lo ha scottato per un intero anno e che gli ha dato modo di capire di non riuscire ad avviare nuove relazioni nell'immediato, forse alludendo alla facilità con cui invece Soleil Sorgé ha trovato un nuovo amore in Marco Cartasegna. Clicca qui per vedere il video di Luca Onestini al club del reality.

TRA I PIÙ QUOTATI PER ARRIVARE IN FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP 2

Luca Onestini è forte fra i concorrenti del Gf Vip 2017 più quotato ad arrivare alla finale. L'ex tronista è riuscito infatti a conquistare una grossa fetta di pubblico, grazie alla sua sincerità e simpatia. Lo dimostra il fatto che i fan del programma abbiano deciso di salvarlo anche di fronte ad una quotatissima Giulia De Lellis: un dato che tra l'altro ha ribaltato le ipotesi sulla sua permanenza nella Casa. Durante il periodo di Uomini e Donne, Luca non era riuscito infatti ad entrare nel cuore degli italiani, tanto che il suo Trono era stato considerato uno dei più noiosi dell'edizione dell'anno scorso. Complice Raffaello Tonon, Onestini ha invece dimostrato di avere qualità rimaste nascoste e di essere una persona dai valori forti. Tutto questo ed il comportamento avuto di fronte al meno amato Jeremias Rodriguez ha fatto sì che il concorrente riuscisse a 'ripulire' la propria reputazione precedente. Sembra inoltre che gli altri concorrenti del programma diano per scontato che diventerà uno dei prossimi finalisti: a pensarlo sono Giulia, Cristiano Malgioglio, Ivana Mrazova, Daniele Bossari e Lorenzo Flaherty.

