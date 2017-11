LA SCELTA DI SABRINA GHIO / Quando va in onda? Uomini e Donne, una batosta per la tronista

Quando va in onda la scelta di Sabrina Ghio a Uomini e Donne? La tronista ha già fatto la sua scelta: ecco la programmazione delle prossime puntate

20 novembre 2017 - agg. 20 novembre 2017, 15.32 Anna Montesano

La scelta di Sabrina Ghio

Una batosta dietro l'altra per Sabrina Ghio nello studio di Uomini e Donne. Lo scontro con Nicolò Raniolo non ha fine: "Il mio bacio è sbagliato per te perchè sei un calcolatore! Un'emozione non si controlla" sbotta la tronista di fronte alle recriminazioni fatte dal corteggiatore che subito viene mandato via proprio per il palese disinteresse. "Secondo me questo ragazzo se la tira un po’ troppo .... abbassati la cresta ragazzo mio che non sei nessuno e una donna non può fare più di quello che sta facendo Sabrina e sta facendo anche troppo" si legge tra i commenti dei telespettatori sul web; e ancora "È brutto quando si sa cosa significa provare quelle cose.. è una donna straordinaria e lui non la merita, nessuna donna deve essere trattata così, piuttosto si preferisce la verità che una sofferenza così per poi prendere una porta in faccia..". Tutto questo non basterà a frenare l'interesse di Sabrina che deciderà di farlo tornare in studio per la scelta che andrà in onda tra due settimane circa. (Anna Montesano)

QUANDO VA IN ONDA LA SCELTA DI SABRINA

Manca ormai sempre meno alla scelta di Sabrina Ghio. Quella di oggi sarà una puntata davvero complicata per la tronista. La scorsa settimana a Uomini e Donne il bacio dato a Nicolò Fabbri ha suscitato la dura reazione dell'altro Nicolò. Sabrina ha così deciso di avere un confronto con quest'ultimo che ha palesato grande freddezza anche di fronte alle sue lacrime e alle sue dure accuse. Nicolò Raniolo ha infine confessato nello studio di Uomini e Donne di non essere interessato alla tronista quanto lo è lei a lui, ecco perchè Sabrina ha deciso di mandarlo via. Ma cosa accadrà adesso che la tronista è rimasta in studio soltanto con Nicolò Fabbri che inoltre le chiede di sceglierlo? Se in un primo momento la tronista ha dichiarato di voler conoscere altri corteggiatori, nella realtà non accadrà questo.

LA PROGRAMMAZIONE DI UOMINI E DONNE

La prossima settimana Sabrina farà capire di essere pronta a fare la sua scelta (che ricordiamo è stata registrata la scorsa settimana ed è quindi già avvenuta). La messa in onda, se la programmazione rimarrà invariata nelle prossime settimane, sarebbe prevista per lunedì 4 dicembre. Le anticipazioni ci svelano che Sabrina ha deciso di far tornare in studio anche Nicolò Raniolo per il grande giorno: la tronista, nonostante lui non si sia fatto più sentire dalla sua eliminazione, ha deciso di mandargli un video per invitarlo nuovamente in studio e, dopo aver tentennato, Nicolò ha poi deciso di esserci proprio per rispetto a Sabrina.

