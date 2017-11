La vendetta è un piatto che si serve freddo/ Su Rai Movie il film con Leonard Mann (oggi, 20 novembre 2017)

La vendetta è un piatto che si serve freddo, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Leonard Mann ed Ivan Rassimov, alla regia Pasquale Squitieri. Il dettaglio.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST LEONARD MANN

Il film La vendetta è un piatto che si serve freddo va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola western del 1971 che è stata diretta da Pasquale Squitieri ed interpretata da Leonard Mann e Ivan Rassimov nei panni di Jim Briger e Perkins. Leonard Mann, il cui vero nome è Leonardo Lanzella, è un attore italiano che negli anni '70 e 8'0 ha perso parte a molti film d'azione e western, come La polizia interviene: ordine di uccidere, La malavita attacca... la polizia risponde, Copkiller (L'assassino dei poliziotti), Ciakmull - L'uomo della vendetta e Primo tango a Roma... storia d'amore e d'alchimia. Ivan Rassimov, che interpreta Perkins, è stato un attore italiano conosciuto per i suoi ruoli in Emanuelle nera - Orient Reportage, I predatori di Atlantide, Squadra selavaggia e Camping dell'orrore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI SERVE FREDDO, LA TRAMA DEL FILM

Jim Bridges odia gli indiani e tutto ciò che ruota attorno alla loro civiltà. Erroneamente crede che una tribù di pellerossa abbia sterminato la sua intera famiglia quando era solo un bimbo piccolo ed indifeso. La realtà dei fatti è decisamente diversa ma lui ignora la verità e sogna di sterminare l'intera civiltà indiana. Diventato adulto finalmente scopre che ad uccidere i suoi familiari sono stati alcuni occidentali camuffati da indiani che miravano a farsi consegnare i possedimenti terrieri del villaggio. A guidare la spedizione punitiva che ha eliminato la sua famiglia era un certo Perkins. Jim, per portare a termine il suo piano di vendetta, decide di stringere una solida alleanza con delle tribù indiane, anch'esse profondamente colpite dall'azione violenta e senza scrupoli della banda di Perkins. L'unico modo per riuscire a colpire il loro nemico è conoscerlo e studiarlo. Così Jim si fa assumere da Perkins. Assieme ai suoi amici indiani Jim riuscirà ad escogitare un piano che impedirà a Perkins di compiere una nuova mattanza.

