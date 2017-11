Lorenzo Flaherty/ Dentro la casa è ingrassato e la Gialappa's lo prende di mira (Grande Fratello Vip)

Lorenzo Flaherty dentro la casa del Grande Fratello Vip 2017 è ingrassato e la Gialappa's Band lo ha preso di mira, riuscirà ad arrivare alla finale del reality show di Canale 5?

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

Lorenzo Flaherty continua a portare avanti la sua personale strategia al Grande Fratello Vip 2. Deciso a non sollevare contrasti con gli altri concorrenti, forse per paura di finire ancora una volta al televoto, l'attore ha optato nell'ultima puntata per dare la nomination a Ivana Mrazova e Ignazio Moser. La motivazione è stata sottile: per esclusione. In realtà la famosa cena nel club fra gli uomini della Casa ha permesso di conoscere il pensiero di Lorenzo, che ha sottolineato più di una volta di non gradire l'atteggiamento di Moser. Durante lo scontro fra Luca Onestini e Jeremias Rodriguez ha mantenuto invece un grande distacco, sottolineando una delle critiche che gli erano state mosse in precedenza. Secondo molti concorrenti, Lorenzo non prenderebbe infatti mai una posizione decisa a favore o a sfavore di diverse situazioni, forse per quel quieto vivere a cui è molto attaccato e che sta cercando di trasmettere a Daniele Bossari.

IL FATTORE BILANCIA, LORENZO INGRASSA E LA GIALAPPA'S...

Il Gf Vip 2 sta spingendo verso l'alto l'ago della bilancia per Lorenzo Flaherty, ma nel senso letterale del termine. L'attore infatti continua ad acquistare peso con il trascorrere dei giorni e i concorrenti iniziano a notarlo sempre di più. Lo stesso attore ha visto la propria immagine stravolta durante l'ultima diretta, complici alcune clip che mostravano il suo volto in primo piano. La Gialappa's Band del resto ha incentrato parte dei suoi filmati ironici proprio sulla tendenza di Flaherty a mangiare senza sosta, cosa che non sembra abbia smesso di fare negli ultimi giorni. L'attore rimane tuttavia uno dei mentori preferiti di Daniele Bossari, che ha manifestato già in passato un forte gradimento per l'equilibrio interno del collega. Flaherty è infatti noto per mantenere il controllo anche nelle situazioni più estreme ed è riuscito a trasmettere al conduttore la sua capacità di vivere le cose con maggiore leggerezza.

I FAN L'HANNO GIÀ SALVATO PIÙ VOLTE

I fan del Gf Vip 2017 hanno salvato Lorenzo Flaherty più volte in passato, ma la sua fortuna potrebbe essere giunta agli sgoccioli. L'artista continua ad essere uno dei pilastri della Casa, grazie alla sua cucina ed alla sua abilità nel gestire il budget previsto per la spesa, sempre più ridimensionato con l'eliminazione degli ultimi concorrenti. Anche se i compagni d'avventura sembrano gradire di più la sua compagnia nelle ultime settimane, sembra proprio che il campionato di tappi non permetterà a Flaherty di salvarsi da una prossima eliminazione. Questa sera non sarà in nomination, ma è fra i nomi più quotati a dover lasciare la Casa nelle prossime settimane. Prima che ciò avvenga è possibile che il pubblico decida però di eliminare concorrenti meno amati come Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, entrambi al televoto questa sera. Alla luce di questo, Flaherty potrebbe ipotizzare di rimanere nel programma ancora per qualche tempo, ma è quasi certo che non potrà raggiungere la finale.

