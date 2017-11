Luca Onestini e Ivana Mrazova innamorati o amicizia?/ Tra i due c'è intesa... (Grande Fratello Vip 2)

Grande Fratello Vip 2: Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più affiatati e pensano alla finale. I recenti sviluppi porterebbero alla nascita di una storia tra i due concorrenti

20 novembre 2017 Redazione

Luca Onestini e Ivana Mrazova del Grande Fratello Vip

Nella casa del GF VIP stanno fioccando i flirt: la nuova coppia che potrebbe nascere a favore di camera nell'abitazione di Cinecittà sembra essere quella composta da Luca Onestini e Ivana Mrazova. L'ex tronista, dopo l'amore finito – proprio nel corso di questa avventura televisiva - con Soleil Sorgè, ha voluto, infatti, ricominciare da capo, e nei giorni scorsi si è avvicinato molto alla modella ceca, con la quale è stato immortalato più volte in atteggiamenti inequivocabilmente amorosi. Dal canto suo Ivana, fidanzata con l'imprenditore Alessandro Allevato, non disdegna le gentilezze del giovane, apprezza le attenzioni che le vengono rivolte e non cerca in nessun modo di respingerle. Ivana è anche stata causa di una pesante lite tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo che un apprezzamento sfuggito a quest'ultimo nei confronti della modella ha scatenato la gelosia della sorella di Belen. Ivana, però, è furba e non vuole guai, quindi ha cercato di smorzare i toni.

Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova verso la finale?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, dal flirt alla finale il passo è breve. Le nomination non lasciano scampo ai concorrenti del Grande Fratello Vip e ben quattro di loro potrebbero essere eliminati nella prossima puntata: la modella ceca è tra i candidati ad uscire insieme a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio. Intanto per la prima volta è stata annunciata una sorpresa per lei che dovrebbe arrivare nella casa a breve. Se Ivana dovesse riuscire a passare il turno, per lei la certezza di essere presente alla finale del 5 dicembre 2017 (accanto alla già confermata Giulia De Lellis) aumenterebbe in modo esponenziale. I social non mentono è il pericolo per la Mrazova è piuttosto basso, contro la concreta possibilità che la coppia Rodriguez-Moser venga presto separata. Luca Onestini, invece, al momento è al sicuro e sarà inquilino della casa del GF almeno per un'altra settimana: riuscirà ad arrivare in finale? Le probabilità ci sono, così come è possibile che i due diventeranno presto una coppia.

