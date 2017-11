MARA VENIER/ Entra nella casa per Cristiano Malgioglio (Grande Fratello Vip 2)

Questa sera, lunedì 20 novembre, Mara Venier sarà ospite del Grande Fratello Vip 2 per fare uno scherzo all'amico Cristiano Malgioglio. Il paroliere è in nomination.

20 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Mara Venier e Cristiano Malgioglio (Instagram)

Questa sera, lunedì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda nuovo appuntamento con Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi e la partecipazione di Alfonso Signorini. La puntata sarà importante perché verranno decretati dal pubblico altri due finalisti del reality, dopo Giulia De Lellis. Inoltre Mara Venier varcherà la porta rossa per fare uno scherzo all’amico Cristiano Malgioglio. Da quando il paroliere è entrato nella casa del GF Vip, Mara Venier ha sempre espresso il suo supporto l’amico: “Vai avanti così sorella... @cristianomalgioglioreal #grandefratellovip”, ha scritto su Instagram a metà settembre quando è iniziato il programma. E ancora: “Penso che mia sorella Malgi debba rimanere dentro... mi fa troppo ridere... #grandefratellovip @cristianomalgioglioreal”. Poche ore fa ha invece annunciato il suo ingresso nella casa: “E domani sera sorpresa per @cristianomalgioglioreal... entrerò nella casa del grande fratello”. Tra i due amici, però, non sono mancati momenti difficili che hanno messo a dura prova la loro amicizia.

DOPO IL LITIGIO, LE VACANZE INSIEME

In molti ricorderanno l’incontro-scontro tra Mara Venier e Cristiano Malgioglio durante una puntata dell’Arena di Massimo Giletti, su Rai 1, lo scorso febbraio. L’estate precedente Malgioglio aveva dichiarato a Il Giornale: "Da tempo non sento più Mara Venier, non mi parla". Giletti ha così pensato di fare incontrare i due amici per chiarire la situazione, ma le cose non sono andate come previsto. “Io conosco Mara da una vita, siccome le voglio molto bene a volte noi litighiamo, però dopo una settimana passa. Adesso lei mi ha tolto il saluto per sei mesi, non so perché. Poi l'ho incontrata al mercato, mi ha abbracciato e si è dimenticata tutto. Mara è una donna molto verace, se ti deve dire qualcosa te la dice in faccia perché è molto genuina, ha una sensibilità incredibile. Io mi sono messo a piangere, poi mi ha perdonato”, ha raccontato il paroliere. La reazione della Venire è stata molto duro: “"Ma quando? È di una falsità terribile, lui sta scrivendo una sceneggiatura di un film". Dopo questa episodio i rapporti tra i due si devono essere distesi, come ha fatto intendere un’intervista di Mara Veniera a Tgcom24: “Dopo Tu si que vales andrò a Santo Domingo per un mese e mezzo, abbiamo comprato una bella casa dove invito tutti gli amici. Come Cristiano Malgioglio, così potrà incontrare Jennifer Lopez che è una mia vicina”. Insomma, la pace è stata fatta. Questa sera su Canale 5 Malgiolgio sarà felice di vedere Mara?

© Riproduzione Riservata.