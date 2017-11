Maria Teresa Ruta/ Video, "sono stata picchiata e violentata": nuove rivelazioni da Barbara d'Urso?

Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva, ha denunciato un episodio di violenza nel corso di Dalla vostra parte: “Sono stata picchiata e violentata”

Maria Teresa Ruta (Facebook)

Maria Teresa Ruta ha deciso di denunciare un episodio di violenza negli ultimi mesi, riguardante il periodo iniziale della sua carriera: una vicenda di cui si parlerà nel corso di Pomeriggio Cinque in onda oggi 20 novembre 2017 su Canale Cinque. Nel corso di Dalla vostra parte, in una puntata dello scorso aprile del programma in onda su Rete Quattro, la nota showgirl e conduttrice televisiva ha rivelato di essere stata picchiata e violentata da due malviventi: “Non ho mai avuto il coraggio di denunciare, ma è un ricordo che ancora ora mi fa male”, il commento di Maria Teresa Ruta. Continua la conduttrice tv: “Era Ferragosto, le due del pomeriggio ed ero in Piazza Santa Maria in Trastevere a Roma. Avevo la borsa con i soldi per poter prendere il treno e tornare dai miei genitori che mi stavano aspettando. Ero andata a Roma per tentare fortuna nel lavoro ed avevo fatto alcuni provini". Una carriera agli albori, ma il terribile episodio che l'ha coinvolta: “Ho sentito dei passi dietro di me, erano due ragazzi. Ho allungato il passo ed il cuore ha iniziato a battere. Quando sono arrivata sotto il mio appartamento, ho aperto il portone e me li sono trovati dietro". Una vicenda che fa rumore soprattutto in un periodo come quello attuale, con alla ribalta il caso di molestie e violenze sulle donne.

"DONNE, NON ABBASSATE MAI LA TESTA"

Un racconto sofferto quello di Maria Teresa Ruta, che ha voluto ricordare con dolore quei momenti di paura e di violenza a Dalla vostra parte: "Sono stata spinta e mi sono ritrovata a terra: momenti indimenticabili. Non riuscivano a togliermi la borsa perché la trattenevo con forza, mi hanno strappato orecchini, collana e hanno visto che nessuno stava ascoltando le mie urla”. Data la situazione, i due malviventi hanno deciso non soltanto di derubarla dei suoi preziosi: “Hanno deciso di divertirsi un po’: mi hanno strappato i vestiti e, mentre ho iniziato a scalciare, mi hanno riempita di botte. Poi sono svenuta e dopo un po’ una donna ha bussato perché ha sentito le mie urla e loro hanno deciso di scappare via". Un episodio che ferisce e che crea allarme al giorno d'oggi, con la conduttrice televisiva che ha sottolineato in conclusione: “Non ho avuto il coraggio di denunciare, non volevo dare un dolore ai miei genitori e non volevo farli spaventare: ho fatto male, vorrei consigliare a tutte le donne di denunciare e di non abbassare mai la testa”. Una dura denuncia quella della showgirl, che Barbara D'Urso tratterà nel corso di Pomeriggio Cinque.

