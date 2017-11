Mimmi, Michol/ Chi è? Il ricordo di Giulia De Lellis della ragazza morta per fibrosi cistica (GF VIP 2)

Giulia De Lellis ha rivelato nella Casa del Grande Fratello VIP la triste storia di una ragazza di nome Mimmi e a cui era molto legata, scomparsa dopo aver lottato con la fibrosi cistica

Giulia De Lellis, primo piano (Archivio)

IL RACCONTO DI GIULIA DE LELLIS

La vicenda della giovane Michol, chiamata anche affettuosamente Mimmi, era nota da tempo ma, nel corso dell’ultima settimana all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis ha avuto modo di tornare su quella triste vicenda e di commuovere così non solo gli altri concorrenti del reality show ma anche il pubblico a casa. La 21enne originaria di Roma, nominata quale prima finalista di questa edizione dello spin-off del Grande Fratello, ha raccontato infatti durante uno dei “live” di come la storia di Mimmi l’abbia profondamente toccata dopo che lo scorso agosto aveva pubblicato un lungo post su Instagram in cui annunciava la scomparsa della giovane amica che lei considerava alla stregua di una sorella: in precedenza, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva avuto modo di conoscere la ragazza, affetta da fibrosi cistica, e da allora aveva spesso prestato il proprio volto a favore di campagne volte a raccogliere fondi contro questa malattia genetica recessiva.

IL RICORDO DI MIMMI E DELLA SUA BATTAGLIA

Nel corso di una confidenza con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis ha deciso di raccontare il retroscena del giorno in cui ha saputo della morte di Michol: “Io avevo un appuntamento di lavoro importante e la madre mi disse che la situazione stava degenerando” ricorda la più giovane concorrente del reality show, mentre spiega a Cristiano Malgioglio chi era Mimmi. La De Lellis ha poi aggiunto che, in caso dovesse essere la vincitrice di questa edizione, ha intenzione di donare una parte della vincita proprio alla ricerca sulla fibrosi cistica: a colpire gli altri inquilini, e soprattutto Daniele Bossari, è stata la rivelazione secondo cui sarebbe stata la madre di Mimmi, su richiesta della struttura ospedaliera dove era ricoverata, di approvare in seguito la richiesta della figlia, ovvero poter donare i suoi organi. “Lei ha donato anche i suoi occhi e con quelli ha salvato quattro persone” ha spiegato l’ex corteggiatrice, portando alla luce un aspetto di quei drammatici giorni di cui pochi erano a conoscenza.

CHI ERA LA RAGAZZINA AFFETTA DA FIBROSI CISTICA?

“Grazie dal profondo del mio cuore, perché quello non avrà mai fine”: sono alcune delle parole di Mimmi che Giulia De Lellis aveva usato in un suo post su Instagram per ricordare la ragazza stroncata dalla fibrosi cistica nelle ore successive alla sua scomparsa. Ma chi era Mimmi, la ragazza che sembra aver rubato il cuore alla finalista del Grande Fratello VIP? Dopo che il suo caso era salito all’onore delle cronache nazionali, grazie anche all’impegno della stessa De Lellis che aveva fatto sì che la sua storia fosse prese a cuore anche da altri protagonisti di Uomini e Donne, era comparso un lungo messaggio su un portale dedicato alla fibrosi cistica nel quale Michol si raccontava e parlava della sua malattia. “Abito sul litorale romano, a Torvaianica: a gennaio 2015 ho dovuto cominciare a usare l’ossigeno e l’aria di mare mi aiuta a respirare”: comincia così l’autoritratto che Michol faceva di sé, ricordando le tappe di una malattia che l’ha prima costretta a essere inserita in una delle liste di trapianto e successivamente a dover abbandonare la scuola: “Ancora non ho trovato un centro trapianti che mi accetti ma non mi do per vinta” scriveva la 16enne che, a proposito della fibrosi cistica diceva che “mi ha tolto molto ma mi ha anche dato tanto, facendomi vivere situazioni diverse dai miei coetanei” mostrando una lucida ma sincera auto-coscienza della propria condizione, ovvero quello di una ragazza che viveva “nel corpo di una bambina di nove anni”.

© Riproduzione Riservata.