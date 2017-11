Morta la zia di Ignazio Moser / Il ciclista uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2 per il funerale?

Grave lutto per Ignazio Moser: è morta la zia, sorella della madre. Il ciclista riceve l'annuncio al Grande Fratello Vip 2: lascerà la Casa per i funerali?

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Un grave lutto ha colpito Ignazio Moser nelle ultime ore. Da quanto traspare dalle dichiarazioni fatte dal ciclista nella casa del Grande Fratello Vip, pare sia venuta a mancare sua zia. Chiamato in confessionale, Ignazio ha ricevuto la terribile notizia della dipartita di una persona a lui molto cara. Una volta uscito e quasi in lacrime ne ha parlato con Cecilia e ha dichiarato "Mi dispiace per mia mamma, per i miei cugini", cosa che ha fatto capire ai telespettatori che si trattasse proprio della zia. La regia ha deciso di non fissarsi sul dolore del ragazzo, dando a lui lo spazio necessario in un momento così delicato. Ignazio si è poi confidato con Luca Onestini ma senza palesare a voce alta le sensazioni del momento. Ignazio Moser aveva però già parlato qualche tempo fa di una zia malata di demenza senile: la signora, sorella di sua madre, aveva 65 anni e purtroppo era ammalata da tempo e ha lasciato per sempre i suoi cari questa mattina.

IL CICLISTA LASCIA LA CASA?

Intanto sul web inizia a diffondersi la notizia e c'è subito chi nota: "Ragazzi ma Moser ha ricevuto una notizia che riguarda la sua famiglia ......ne ha parlato con Cecilia e Luca e quasi piangeva......sapete niente????.....allora esce lui vome prima eliminazione". In effetti il quesito nasce spontaneo perchè Ignazio potrebbe decidere di uscire volontariamente questa sera per presenziare ai funerali della zia e, sicuramente, anche per curare bene il ginocchio ormai dolorante da tempo. Ignazio però potrebbe, come accaduto a Daniele Bossari, avere la possibilità di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip solo per i funerali, rientrando subito dopo.

