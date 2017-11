Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, dallo scontro alla conferma: lui non molla

Nicolò Fabbri e Sabrina Ghio finiscono allo scontro nella nuova puntata del trono classico e nell'esterna che vedremo a Uomini e donne, anche lui lascerà lo studio?

20 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Nicolò Fabbri non è riuscito nel suo intento di conqusitare Sabrina Ghio e nella puntata di oggi di Uomini e donne avremo modo di vederlo all'opera nelle battute finali prima della scelta che, a questo punto, dovrebbe andare in onda nella prossima settimana, a fine mese. I fan sanno già come è andato a finire il trono di Sabrina Ghio che, in realtà, è stata un po' sfortunata con i suoi corteggiatori. Da una parte abbiamo avuto Nicolò Raniolo, il ritratto del no, e dall'altra c'era Nicolò Fabbri che in realtà non ha dato mai molte certezze alla troista. Lei stessa ha avuto dei dubbi a riguardo soprattutto nelle scorse settimane. Il corteggiatore era partito bene per poi rimanere con un pugno di mosche in un primo momento per la questione discoteca e poi per una serie di segnalazioni. E adesso? Ad un passo dalla scelta non mancheranno le discussioni con la tronista che oggi in studio apparirà agguerritissima e non solo.

LA LITE IN ESTERNA E IN STUDIO

Secondo le prime anticipazioni della nuova puntata del trono classico, sembra che nell'esterna tra Sabrina e Niccolò le cose non siano andate così bene. Ancora una volta è la questione bacio che terrà banco tra i due. Il corteggiatore si è sentito messo da parte e, in realtà, è stato così visto che, dopo l'rvm della loro esterna e la visione del bacio, lei ha ammesso di aver pensato solo alla reazione di Nicolò e di aver capito di aver sbagliato con lui. Nicolò Fabbri non ha preso bene la cosa tanto che decide di riparlarne in esterna causando una reazione un po' spropositata da parte della tronista che lo accuserà di essere un bambino. Cosa succederà una volta tornati in studio?

