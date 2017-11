Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, ammette i suoi sentimenti e lascia lo studio?

Il momento topico è arrivato e nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne assisteremo ad un nuovo scontro tra Nicolò Raniolo e Sabrina Ghio prima della sua uscita di scena.

20 novembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e donne torna oggi con una nuova puntata del trono classico in cui i colpi di scena non mancheranno soprattutto per quello che sta succedendo nel trono di Sabrina Ghio. La romana è arrivata sul trono con le migliori intenzioni ma sin da subito è riuscita a infilarsi in un tunnel nero e buio che la porterà verso il no il giorno della scelta. Il primo sentore arriverà proprio con la puntata di oggi in cui la tronista e il suo corteggiatore finiranno nuovamente allo scontro. Sabrina continua a ribadire il fatto che quello che succede tra loro è dovuto alla mancanza di interesse che il corteggiatore prova nei suoi confronti e finalmente oggi lo stesso Nicolò ne darà conferma. Il suo struggimento dei giorni passati non era legata al suo affetto per lei ma, piuttosto, ad una vera e propria competizione tra ragazzi visto che, incalzato dalla tronista, ammetterà: "Forse quello che sento io non è uguale a quello che sente lei".

IL CORTEGGIATORE LASCIA LO STUDIO

E' inutile dire che le polemiche non mancheranno in studio e non solo per via di quello che Sabrina risponderà a queste sue provocazioni ma anche dagli stessi opionionisti che metteranno sotto accusa il suo comportamento. In realtà il giovane è sempre stato coerente e dal primo giorno ha manifestato il suo mancato interesse nei suoi confronti anche da un punto di vista estetico. Nelle scorse puntate a questo ci ha sommato il fatto che, ai suoi occhi, Sabrina è una ragazza insicura e incoerente che arriva a baciare il corteggiatore solo trasportata dall'ormone, è il gioco è fatto. Nicolò lascerà lo studio dopo le sue dichiarazioni? Sembra proprio di sì.

