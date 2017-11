OCEAN'S THIRTEEN/ Su Iris il film con George Clooney e Matt Damon (oggi, 20 novembre 2017)

Ocean's Thirteen, il film in onda su Iris oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio della trama.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Il film Ocean's Thirteen va in onda su Iris oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è il terzo capitolo della saga iniziata con Ocean's Eleven. Il film Ocean's Thirteen è stato interpretato da un cast stallare che raccoglie alcuni dei più grandi attori del cinema hollywoodiano come George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia. La pellicola, diretta da Steven Soderbergh, rappresenta il capitolo finale della saga. I numerosissimi fan della trilogia hanno a lungo sperato nella realizzazione di un quarto film ma la produzione e parte del cast hanno più volte sottolineato come Ocean's Thirteen abbia definitamente concluso la serie cinematografica. Il film è stato proiettato anche alla Mostra del Cinema di Cannes ma non vi partecipò ufficialmente come pellicola in concorso. In quei giorni (8 giugno 2007) è uscito anche al cinema, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama.

OCEAN'S THIRTEEN, LA TRAMA DEL FILM

Il film si apre con Danny e Rusty pronti a vendicare il loro amico Reuben. Quest'ultimo è stato astutamente truffato da Willie Bank che ha acquistato le azioni del casinò di Reuben (che poco dopo è stato colto da un infarto) ad un prezzo stracciato. L'obiettivo di Danny e Rusty è quello di gettare sul lastrico il milionario Willie Bank. Per mettere in atto il loro piano, hanno bisogno dell'aiuto di una squadra di professionisti che dovrà penetrare e truccare i sistemi di controllo e sorveglianza del casinò gestito da Bank. Quest'ultimo ha contratto ingenti debiti con le banche. Deve inoltre elargire ben 500 milioni di dollari a favore di alcuni dirigenti dei vari istituti di credito da quali è stato finanziato e che hanno appoggiato il suo progetto. Rimangono da sistemare alcune criticità ed il piano sembra essere quasi pronto. Tuttavia emergono due importanti problematiche. La squadra rileva, infatti, che il sistema di controllo anti-frode del casino di Bank è praticamente infallibile. Inoltre, per creare una via d'uscita, è necessario l'impiego di una trivella talmente potente da simulare un vero e proprio sisma. L'unico a possedere il secondo esemplare al mondo di questo straordinario strumento è Benedict, acerrimo nemico della banda di RustY e Danny. Dopo un primo momento di titubanza, e allettato dalla possibilità di gettare in rovino il suo principale competitor, (anche Benedict possiede un importante casinò) Benedict accetta di aiutare il gruppo, ponendo tre delicate clausole all'accordo. Danny, pur consapevole di non poter rispettare i patti, accetta.

