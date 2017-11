OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con James Caviezel (oggi, 20 novembre 2017)

Outlander - L'ultimo Vichingo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: James Caviezel, Sophia Myles e Jack Huston, alla regia Howard McCain. Il dettaglio.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JAMES CAVIEZEL

Il film Outlander - L'ultimo Vichingo va in onda su Rai 4 oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 22.55. Una pellicola che è stata diretta nel 2008 da Howard McCain e distribuita nei cinema statunitensi nel settembre del 2009. In un primo momento il film sarebbe dovuto uscire solo in versione DVD. Il cast è formato da James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman e John Hurt. James Caviezel, che veste i panni di Kainan, è noto per aver interpretato Gesù nel film La passione di Cristo, diretto da Mel Gibson nel 2004. Recentemente ha preso parte alle riprese di The Ballad of Lefty Brown, pellicola diretta da Jared Moshe. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO, LA TRAMA DEL FILM

Nell'epoca vichinga, a ridosso delle immense e desolate lande norvegese, fa la sua comparsa una misteriosa navicella spaziale. Dal mezzo alieno fuoriescono due creature, un mostro di nome Moorwen e Kainan, un guerriero extraterrestre. Quest'ultimo si mette subito sulle tacce di Moorwen, che nel frattempo sta terrorizzando l'Europa del nord. Nel suo lungo peregrinare Kainan si imbatte in un villaggio completamente raso al suolo. Poco dopo viene catturato da Wulfric, futuro sovrano di un villaggio adiacente. Kainan racconta la sua verità, ovvero di trovarsi li per dare la caccia ad un drago (che tutti credono essere un orso). Preso per pazzo da Wulfric, Rotghar decide di ascoltare il forestiero. Kainan partecipa così alla battuta di caccia per catturare il mostro e salva la vita a Rothgar. L'accaduto calma gli animi e fa in modo che lo straniero sia benvoluto dai membri del villaggio. Una notte Kainan inizia a narrare la storia della sua vita a Freya, figlia di Rothgar. Proveniente da un pianeta lontano e partito per adempiere ad una missione spaziale, la sua famiglia è stata sterminata dal Moorwen, ultimo esemplare della sua specie. Non passa molto tempo prima che il mostro torni all'attacco. Il drago è però completamente invulnerabile a spade e frecce. L'unico modo per eliminarlo è attrarlo in una trappola per poi incendiarlo. Ma Moorwen si dimostra molto astuto e non abbocca all'esca. Come se non bastasse esiste un altro esemplare di drago, quest'ultimo, uccide il Re Rotghar.

© Riproduzione Riservata.