PAOLO CIAVARRO/ Chi è, il figlio di Massimo prenderà il posto di Stefano De Martino? (Amici 17)

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, affianca Stefano De Martino e Marcello Sacchetta al timone del daytime di Amici 17.

20 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Dopo la puntata di sabato 18 novembre in cui è stata formata la classe della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, da oggi - lunedì 20 novembre - alle 13.50 su Real Time va in onda il daytime del programma. Al fianco di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, conduttori della striscia quotidiano di Amici, arriva Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Ad annunciare il nuovo arrivo nella squadra di Amici è stata Betti Soldati (ufficio stampa della De Filpppi) con un post su Intstagram: “Da domani #paolociavarro entra nella scuderia di @amiciufficiale #daytime #realtime”. Conosciuto soprattutto per essere stato fino a oggi l'assistente di Barbara Palombelli a Forum, Paolo Ciavarro entra nella squadra per un passaggio di testimone obbligato: è ormai certo che da gennaio Stefano De Martino partirà come inviato per l’Isola dei Famosi e sarà quindi costretto a lasciare (momentaneamente) la scuola di Amici.

LA CARRIERA

Paolo Ciavarro, nato a Roma nel 1991, è laureato in Economia ed è un grande appassionato di calcio. Fino all’età di 17 anni, ha giocato nella Roma ed è arrivato a fare un provino per il Manchester City che, però, non è andato a buon fine. Nel 2013 ha partecipato insieme al padre Massimo alla seconda edizione di Pechino Express , venendo eliminato durante l’ottava puntata del programma condotto da Costantino Della Gherardesco. Nel 2016 è entrato a far parte del team del programma Forum: “All'inizio c'è stata un po' di emozione, nonostante questa non fosse la mia prima esperienza in tv. Ma è andata bene. A casa nessuno se lo aspettava, li ho sorpresi. Sono felici, sperano possano soddisfare le aspettative”, aveva detto a Blogo in occasione del suo debutto al fianco di Barbara Palombelli. Un domani vorrebbe lavorare in un programma tv sportivo.

