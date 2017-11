Paolo Fox, oroscopo di oggi 20 novembre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 novembre 2017 a LatteMiele. Le previsioni per tutti i segni zodiacali: chi scende e chi sale, segni in difficoltà, analisi segno per segno.

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 20 NOVEMBRE 2017

Ora invece andiamo a vedere i segni zodiacale da molto vicino nell'analisi di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Toro. L'Ariete è alla ricerca di novità, in questo periodo si sta dando da fare ma per il momento le cose non cambiano. Sta ricercando delle nuove opportunità e questo è un processo lungo. Risulta difficile mantenere la calma ma deve cercare di essere paziente. Il Toro ha un traguardo da raggiungere a maggio 2018 e molti avranno tante cose da dire e da fare. Ci saranno grandi cambiamenti da fare anche difficili da gestire. Tutti quelli che hanno un'attività in proprio è probabile che vogliano cambiare qualcosa oppure debbano superare delle prove. Tra martedì e giovedì un po' di fortuna in più che però deve essere assolutamente colta con grande attenzione ed evitando di affrettare le scelte.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di andare a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Scendono i Gemelli che vivranno un inizio di settimana molto complicato con Saturno opposto. Questo pianeta però non mette sempre in difficoltà chi viene colpito, ma aiuta a sollevarsi da situazioni inutili e che spesso portano delle complicazioni. Attenzione all'amore per il Leone che si sente di vivere un momento molto particolare, infatti c'è una discesa senza riuscire a ritrovare la forza di reagire. Qualcuno si è lasciato, altri vivono una crisi di coppia. Non si riesce ad essere positivi, si rischia di ritrovarsi a vivere dei momenti davvero difficili e che regalano un po' di ansia. Attenzione a mettersi in cose che sono troppo grandi per essere sostenute. Migliora il Sagittario che può fare delle buone azioni nei confronti degli altri. Forse è il momento di trovare una risposta di fronte a persone che spesso tirano il sasso e nascondono la mano.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per quanto riguarda la giornata di oggi lunedì 20 novembre 2017. Problemi in amore per il segno del Leone che ha un triste trascorso. Alcuni si sono lasciati da poco o meglio sono stati lasciati. Questo crea un po' di tristezza che rischia di essere una complicazione, difficile da accettare, anche sul livello professionale dove è impossibile non pensare che ci saranno delle ripercussioni. La Bilancia potrebbe dover cambiare lavoro e questo porta ad ansia che non fa vivere con tranquillità diversi scenari. Ora è il momento di trovare un po' di serenità che manca fin da troppo tempo. La Vergine ha qualche pensiero di troppo anche se questi sono positivi. La testa è pesante e non si riesce a gestire un momento che si potrebbe complicare ancora di più. Attenzione ad affrettare alcune scelte che rischiano di compromettere il futuro prossimo.

