RAFFAELLO TONON/ E Luca Onestini: "alleanza" finita per alcune incomprensioni? (Grande Fratello Vip 2)

Il concorrente del Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon, ritorna protagonista nella nuova puntata condotta su Canale 5 da Ilary Blasi. Riuscirà ad arrivare fino in fondo al reality?

20 novembre 2017 Francesca Pasquale

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

RAFFAELLO TONON, GRANDE AMICIZIA CON LUCA ONESTINI

Nella prima serata di Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata del reality del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Una splendida avventura mediatica giunta nella sua fase cruciale che vede in lizza per la vittoria finale anche Raffaello Tonon che per molti appassionati assieme a Cristiano Malgioglio è il leader carismatico degli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia. C’è di certo che il buon Tonon in queste settimane di permanenza nella casa ha saputo accendere i fari su di sé anche in ragione di una certa inclinazione caratteriale che tra l’altro sembra piacere molto al pubblico a casa. Tonon tra l’altro ha stretto un forte legame con Luca Onestini, ex tronista di Uomini e donne. I due, infatti, hanno passato tantissimo tempo insieme regalando al pubblico anche dei momenti virali come nel caso del Batti le mani, schiocca le dita umore alto tutta la vita, con tanto di lancio involontario delle scarpe da parte di Onestini che poi sono andate a colpire Tonon nelle parti basse.

LE PRIME INCOMPRENSIONI

Quella tra Luca Onestini e Raffaello Tonon sembra essere un’amicizia molto forte nonostante due caratteri decisamente agli antipodi. Una differenza che tuttavia in alcuni frangenti si è avvertita portando i due a delle piccole incomprensioni che tuttavia potrebbero aver minato il loro rapporto e di conseguenze quella sorta di ‘alleanza’ che stanno portando avanti come strategia per riuscire ad arrivare fino in fondo nel reality. Nello specifico in una delle scorse notte, il povero Raffaello Tonon è stato vittima di un crudele scherzo firmato Luca Onestini. Uno scherzo che non è andato giù al popolare personaggio televisivo il quale il mattino seguente si è sfogato con Cristiano Malgioglio: “Sono al lavabo…Mi sto lavando i denti…Questo imbec.... con una bacinella piena di acqua mi bagna ovunque…Io detesto queste cose da camerata…Ho dato i numeri… ”. Lo sfogo è stato ascoltato anche da Onestini il quale ha prontamente controbattuto: “Guarda tu ciccio non eri così ieri sera…Adesso fai la tragedia…Ieri sera ridevi…Fattela una risata”.

