RICKY E BARABBA/ Su Canale Nove il film diretto da Christian De Sica (oggi, 20 novembre 2017)

Ricky e Barabba, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Christian De Sica e Renato Pozzetto che hanno diretto la regia e Francesca Reggiani. La trama.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

CHRISTIAN DE SICA E RENATO POZZETTO NEL CAST

Il film Ricky e Barabba va in onda su Canale Nove oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia che è stata diretta e interpretata da Christian De Sica assieme a Renato Pozzetto nel 1992. Il resto del cast è composto da Francesca Reggiani, Franco Fabrizi, Bruno Corazzari e Sylva Koscina. Quest'ultima, che nel viste interpreta Crisitna Bonetti, è stata una nota attrice italiana di origini jugoslave. L'attrice, scomparsa nel 1994, ha preso parte a tantissime produzioni cinematografiche di successo come Questo e quello (nel quale ha lavorato accanto a Renato Pozzetto), Occhio alla vedova, Mani di fata e Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa. Ricky e Barabba è stato l'ultimo lavoro cinematografico a cui ha preso parte Franco Fabrizi, noto attore italiano degli anni '60 e '70. Ma ecco nel detatglio la trama del film.

RICKY E BARABBA, LA TRAMA DEL FILM

Riccardo è un ricco uomo d'affari milanese che sta per assistere al tracollo finanziario della sua azienda. Dopo aver contratto ingenti debiti con diversi istituti di credito, l'uomo decide di togliersi la vita ma inaspettatamente viene salvato da Barabba, un senza tetto romano di passaggio. Barabba, seppur il suo gesto sia stato dettato da una semplice fatalità, pretende in cambio che Riccardo gli offra almeno una cena. E così i due si recano a casa del milionario dove però Riccardo fa un'amara scoperta. Sua moglie ha infatti deciso di lasciarlo definitivamente ed è partita per una lunga vacanza, al termine della quale non intende più accoglierlo in casa. Riccardo non vuole arrendersi ed ha intenzione di tentare il tutto e per tutto per riconquistare sua moglie. Così, in compagnia di Barabba, raggiunge l'hotel presso cui soggiorna sua moglie, scoprendo che la donna ha una relazione con Bonetti, il nemico numero uno in affari di Riccardo e colui che ha provocato il suo tracollo finanziario. A Riccardo non rimane altra scelta che avvisare suo suocero ma, una volta raggiunta Montecarlo, scopre che anche l'anziano imprenditore era d'accordo con sua figlia e Bonetti. Nel frattempo, l'astuto Barabba ha sedotto la moglie di Bonetti, di cui è diventato l'amante. Riccardo, sempre più sconfortato, decide di suicidarsi una volta per tutte ma qualcosa e qualcuno salverà (e cambierà) la sua vita anche questa volta.

