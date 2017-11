ROSY ABATE LA SERIE / Riassunto seconda puntata e anticipazioni terza: il trasferimento a Roma

Rosy Abate-La serie: riassunto della seconda puntata e anticipazioni della terza. Rosy riuscirà a riprendersi suo figlio Leonardo? Luca come si comporterà adesso che sa la verità?

20 novembre 2017 Redazione

Rosy Abate la serie

RIASSUNTO SECONDA PUNTATA

Ieri sera 19 novembre è andata in onda la seconda puntata di "Rosy Abate-La serie". L'episodio è stato davvero ricco di colpi di scena! Rosy fa un patto con Stefano Sciarra, uno dei due fratelli che l'hanno coinvolta nei loro affari, chiedendogli di fargli vedere suo figlio in cambio dei soldi di cui lei è in possesso. I due Sciarra però la ingannano e cercano di ucciderla, ma i Marsigliesi la prelevano in tempo: se all'inizio pensano che lei sia la causa della morte di Simon, capiscono poi invece che i due fratelli sono il problema principale di tutta questa storia. Il capo dei Marsigliesi così la rilascia e le dà 48 per trovare i due fratelli. Intanto Luca, il poliziotto amico di Francesco, indaga e arresta Stefano. Rosy allora organizza un piano per farlo evadere: fa in modo che lui stia male per farlo portare via in ambulanza. Il piano funziona, ma solo in parte, perchè lei riesce a liberarlo ma lui viene gravemente ferito. Un attimo prima di morire però Stefano rivela a Rosy dove si trova suo figlio: il ragazzo si trova a Roma, dove lei subito si reca per poterlo vedere da vicino. La polizia, giunta sul luogo in cui i Marsigliesi hanno portato Stefano, trovano il suo dna ma anche quello di Rosy Abate: Luca viene a scoprire che la donna da lui sempre conosciuta come Claudia in realtà è la regina di Palermo! (Agg. di Tecla Magnani)

ROSY ABALE LA SERUE, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

"Rosy Abate-La serie" torna anche domenica prossima 26 novembre con il terzo episodio di cinque totali. Le anticipazioni che già da qualche ora circolano sul web ci rivelano già molto di ciò che accadrà nella prossima puntata! Ci viene detto che Rosy si trasferirà nella capitale per cercare di infiltrarsi nella famiglia dove vive suo figlio Leonardo. Il bambino capirà che si tratta si sua madre? I suoi genitori adottivi chi saranno? Pare di capire che sia gente dell'alta borghesia di Roma, ma si tratta di brutte persone? E invece Luca, ora che ha scoperto la verità circa l'identità di Claudia, cosa farà: cercherà di aiutarla nel suo tentativo di riprendersi il figlio oppure le sarà di grande ostacolo? Infine, i Marsigliesi la lasceranno in pace o la coinvolgeranno nuovamente nei loro affari e nel loro tentativo di vendetta? Insomma, molte domande devono ancora trovare una risposta, attendiamo dunque la prossima puntata, sempre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)









