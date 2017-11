Riki / L'esibizione ad Amici va male e il pubblico lo attacca: Riccardo Marcuzzo sbotta sul web

Pioggia di critiche per Riki. Il cantante, al secolo Riccardo Marcuzzo, è stato duramente attaccato per la performance non ottimale in diretta ad Amici 17. Ecco la sua risposta

20 novembre 2017 Anna Montesano

Riccardo Marcuzzo, Riki

UN'ESIBIZIONE "STORTA" PER RIKI...

Riccardo Marcuzzo è stato attaccato sui social dopo l'esibizione dal vivo nel primo speciale di Amici 17 in onda sabato scorso su Canale 5. Nel programma ha cantato l'ultimo singolo "Se parlassero di noi" e la hit "Perdo le parole" ma ci sono state imprecisioni nell'intonazione e nel rispettare il tempo. Da qui una pioggia di critiche che hanno portato Riki a rompere il silenzio sui social. Il cantante si è difeso attraverso Instagram Stories, qui infatti ha postato un breve video che lo vede protagonista con una esibizione dal vivo per dimostrare che è capace di eseguire al meglio "Se parlassero di noi" aggiungendo poi il seguente testo: "Ci può stare un'esibizione storta come quella ad Amici soprattutto se in cuffia hai solo un pianoforte bassissimo coperto da urla. Ma avete rotto i cogl**ni. Voi parlate, noi domani festeggiamo il nostro quinto platino". Parole che hanno acceso un altro focolaio tra gli utenti del web.

I NUOVI INSTORE DI RICCARDO MARCUZZO

Un successo davvero grande quello dell'ex cantante di Amici, che mette in secondo piano le critiche dei detrattori. Intanto stati aggiunti nuovi appuntamenti per incontrare il cantautore milanese in seguito all’incredibile successo del “MANIA – INSTORE TOUR”. Ecco la serie di appuntamenti che vedrà presto protagonista Riccardo Marcuzzo: 21/11 ore 17.00 MACERATA – cc Val di Chienti – Via Battista Velluti 31, 22/11 ore 18.00 PERUGIA – cc Collestrada – Via Valtiera 181, 23/11 ore 16.30 ROMA – cc Parco Leonardo – Viale Bramante 31/65, Fiumicino, 25/11 ore 15.30 REGGIO CALABRIA – cc Porto degli Ulivi – Località Sandalli - Rizziconi, 26/11 ore 17.00 TREVISO – cc Conè – Via San Giuseppe 25, Conegliano, 29/11 ore 15.00 TORINO – cc Mondadori Megastore – Via Monte di Pietà 2 ang. Via Roma, 30/11 ore 15.30 FIRENZE – cc Galleria del Disco c/o Viper – Via Pistoiese 309/4, 01/12 ore 16.00 SALERNO – cc Maximall – Via Pacinotti snc, 02/12 ore 15.30 MILANO – cc Scalo Milano Shopping Village – Via Milano 5 – Locate Triulzi, 03/12 ore 16.00 MASSA CARRARA – cc Mari e Monti – Via Massa Avenza 32, Massa

