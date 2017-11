SABRINA GHIO / Uomini e donne, la sua prima reazione dopo il 'no' di Nicolò Raniolo

Sabrina Ghio si esprime per la prima volta nei social network, dopo il 'no' di Nicolò Raniolo a Uomini e donne. L'ex tronista si affida ad una canzone (video).

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

L'avventura di Sabrina Ghio a Uomini e donne si è conclusa come non accadeva da anni nella trasmissione condotta da Maria De Filippi: la tronista ha fatto la sua scelta, decidendo di continuare a frequentare Nicolò Raniolo fuori dal programma, ma ha dovuto ascoltare un sonoro 'no' da parte del suo ex corteggiatore. Sebbene in parte tale reazione fosse stata da lei preventivata, i telespettatori del programma non hanno affatto gradito questo comportamento da parte di Raniolo che nelle ore successive al suo rifiuto ha subito una lunga serie di critiche, rendendo indispensabile il suo intervento su Instagram. Per nulla felice di questo attacco mediatico, ha invitato i followers a rivedere la puntata della scelta oltre che le precedenti prima di giungere a conclusioni affrettate: "Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro come ora è chiaro a Sabrina e insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose ma passare solo per superficiali".

Sabrina Ghio e la sua prima reazione dopo il rifiuto

Se Nicolò Raniolo ha deciso di prendere la questione di petto spiegando le sue ragioni sui social network, Sabrina Ghio aveva invece evitato qualsiasi dichiarazione ufficiale, sospendendo anche le sue Instagram Stories. Solo qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram un suo video nel quale non sembra particolarmente toccata da quanto accaduto (o quanto meno è questa l'impressione che vuole dare). L'ex tronista si trova in auto insieme all'amica Maria Grazia con la quale canta sorridente 'è tutto il resto è noia' (clicca qui per vedere il video di questo momento spensierato). La citazione della canzone viene anche da lei scritta su Instagram, a confermare il desiderio di passare sopra a quanto accaduto senza troppi malumori. Del resto, lei stessa aveva in più circostanze preventivato il rifiuto di Nicolò...

