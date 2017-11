STEFANO DE MARTINO / Il ballerino si prepara a lasciare Amici: Paolo Ciavarro sarà il suo sostituto

Stefano De Martino si prepara a lasciare Amici per vestire i panni dell'inviato de L'Isola dei famosi in Honduras. Al suo posto arriverà Paolo Ciavarro.

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino sarà l'inviato in Honduras de L'Isola dei famosi. La notizia è già stata ufficializzata da qualche settimana, aprendo diversi interrogativi riguardo le sorti del ballerino ad Amici di Maria De Filippi. Il napoletano, infatti, non è soltanto uno dei professionisti della fase serale del talent show ma è anche il conduttore del daily al fianco del collega Marcello Sacchetta. Cosa accadrà quando lui partirà per la sua nuova avventura? La risposta è arrivata qualche ora fa direttamente da Betti Soldati, dell'ufficio stampa di Queen Mary. La squadra del daily di Amici già dai prossimi giorni, infatti, verrà rinforzata dall'entrata di Paolo Ciavarro, fino ad ogni assistente di Barbara Palombelli a Forum. Sarà proprio questo volto non sconosciuto ai telespettatori di Mediaset ad affiancare per qualche tempo Stefano De Martino, finendo poi per sostituirlo a partire dal prossimo gennaio 2018

Stefano De Martino in partenza per l'isola

La partenza di Stefano De Martino per l'Isola dei Famosi non avrà per lui delle conseguenze solo dal punto di vista professionale. Per il ballerino sarà infatti molto difficile allontanarsi dal figlio Santiago, nato dalla sua precedente relazione con Belen Rodriguez. Stefano e Santi sono molto legati e da qualche tempo il papà ha anche deciso di trasferirsi nuovamente a Milano proprio per stare il più possibile vicino al figlio (e facendo spola con Roma per tutti gli impegni legati ad Amici). Resta un altro grande punto interrogativo relativo alla sua vita privata e più in particolare in merito all'amore: la relazione con Gilda Ambrosio, che tanto aveva fatto discutere a fine estate, sembra essere giunta al termine e si vocifera che De Martino sia ora molto vicino a Giorgia Gabriele, ex fidanzata di Gianluca Vacchi. Ma se questo per il momento non c'è nulla di certo...

