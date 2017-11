STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico torna in onda prima del Grande Fratello Vip

Striscia la notizia va in onda oggi, lunedì 20 novembre, alle 20.40 su Canale 5. In studio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio affiancati dalle veline, Shaila e Mikaela.

20 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 20 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone del programma, che dopo 30 anni continua a riscuotere grande successi: la scorsa settimana si è conclusa per il tg satirico con una media di 3.992.000 spettatori con uno share del 16.8%. registrati nella puntata di sabato 18 novembre. Stasera nello studio di Striscia ritroveremo anche le veline Shaila e Mikaela. Ricordiamo che oggi come ogni lunedì, il tg anticiperà l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2. Fatta eccezione per la puntata di settimana scorsa, spesso Striscia va in onda oltre le 21.30, suscitando le lamentale del pubblico del reality show: “striscia si è fatta na certa #GFVip”, “Striscia ma potete finire UNA VOLTA in orario? #striscia #GFvip” e “#striscia chiude alle 21:35 giustamente il #GFVip inizierà alle 21:45”, sono solo alcuni dei commenti che appaiono su Twitter il lunedì sera.

L’AGGRESSIONE A BRUMOTTI

Martedì scorso Vittorio Brumotti e la troupe di Stersica sono stati aggrediti nel parco della Montagnola a Bologna. Venerdì i Carabinieri hanno fermato per rapina in concorso un altro componente - il quarto - della banda. È un gambiano di 29 anni, incensurato e disoccupato, attualmente domiciliato in una Cooperativa sociale Onlus. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato all'interno del parco della Montagnola. Prima di lui, sempre al parco, era stato rintracciato un marocchino di 28 anni senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e anche in materia di droga. È stato riconosciuto perché indossava gli stessi abiti che aveva la sera dell’aggressione. Domani sera, martedì novembre, a Bologna si terrà alle 19 una fiaccolata al Parco della Montagnola, organizzata dai civici di Insieme Bologna: la formazione guidata da Manes Bernardini ha invitato a tutte le forze politiche e sociali della città a partecipare all’iniziativa.

© Riproduzione Riservata.