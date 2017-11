Sara Battisti e Jeremias Rodriguez fidanzati / Chi è la ragazza che gli ha fatto dimenticare Aida Yespica?

Sara Battisti e Jeremias Rodriguez fidanzati, chi è la ragazza che ha fatto dimenticare Aida Yespica all'argentino dopo solo una settimana (Grande Fratello Vip 2).

20 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sara Battisti e Jeremias Rodriguez sono tornati insieme. A rivelarlo è stato proprio il fratello di Belen in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lettera Donna. Ad una settimana dal suo addio alla casa del Grande Fratello Vip 2017, il fratello di Belen è riuscito a riprendere in mano la sua vita nonostante all’interno della casa sembrasse molto preso da Aida Yespica. Tornato alla sua vita di sempre, però, Jeremias ha capito di essersi legato alla bellissima venezuelana per la mancanza d’affetto anche se, quando Aida uscirà dalla casa, vorrebbe rivederla come ha annunciato nel videomessaggio che ha inviato ai suoi ex coinquilini. “Eravamo due persone nella stessa casa a cui mancava qualcosa e ci siamo fatti forza insieme. Della sua vita non posso dire niente. […] Non ho obbligato nessuno né ho mancato di rispetto a qualcuno”, ha detto parlando di Aida. Poi, però, si lascia andare rivelando la verità su Sara Battisti, la ragazza che gli aveva inviato un dolce messaggio nella casa. “L’altro giorno ho avuto la possibilità di parlare con Sara e ho riallacciato i rapporti con lei. Le ho raccontato tutto, la casa, i rapporti con gli altri concorrenti. Tutto. Ora sto con lei”.

CHI E’ SARA BATTISTI

Sara Battisti è la ragazza che è nel cuore di Jeremias Rodriguez. Ha 24 anni, è milanese e, fino ad un anno fa lavorava come assistente alle vendite presso l’hotel Excelsior a Milano. Bellissima e molto riservata, Sara non è molto attiva sui social. La storia d’amore ufficiale tra Sara e Jeremias è durata un anno. Durante la permanenza nella casa del Rodriguez, però, la Battisti si è fatta viva inviandogli il seguente messaggio: “E io ci sono ancora. Mi manchi, Sara”. Di fronte a quelle parole, Jeremias aveva mostrato tutta la sua felicità: “Certo che sono felice, ma è l’ultima cosa che mi aspettavo di vedere. È durata un anno, nell’ultima settimana ci siamo visti tutti i giorni, lei sta a Milano. L’ho conosciuta perché mi è comparsa su Instagram, su “Esplora” e le ho scritto. È mora e bella”. All’interno della casa, il fratello di Cecilia non ha aggiunto altro, ma oggi è felice di essere tornato tra le sue braccia.

