Scomparsa fiction/ Anticipazioni prima puntata: la trama. Cast con Vanessa Incontrada (Rai1, 20 novembre)

Scomparsa, fiction TV di Rai 1: anticipazioni e trama della prima puntata del 20 novembre 2017, ecco di cosa tratterà la serie interpretata da Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.

20 novembre 2017 Valentina Gambino

Scomparsa, anticipazioni

Questa sera Vanessa Incontrata e Giuseppe Zeno saranno i principali protagonisti di "Scomparsa", la nuova fiction TV in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai che dovrà scontrarsi con la nuova puntata del Grande Fratello Vip, nel prime time di Canale 5 verso le battute finali. Scopriamo di cosa tratta la trama della nuova serie di Rai1 e tutte le anticipazioni di oggi, lunedì 20 novembre 2017, per non arrivare impreparati di fronte alla prima attesissima puntata. La Incontrada nella fiction interpreta il ruolo di Nora, madre single che dopo essersi trasferita a San Benedetto del Tronto con la figlia ormai adolescente Camilla, si troverà faccia a faccia con uno dei più grandi dolori dei genitori: la scomparsa di un figlio. La ragazzina infatti, una sera non rincasa e sparisce letteralmente nel nulla insieme ad una sua amichetta: che fine ha fatto? Da questo momento per Nora si apriranno una serie di dolorosissime vicende alla ricerca della sua amatissima figlia, nella speranza di poterla ritrovare sana e salva. Ad analizzare il caso ci sarà il vice questore Giovanni Nemi (interpretato da Giuseppe Zeno).

Scomparsa, la fiction di Rai 1: il cast

Dietro la vita di provincia, a tratti monotona e sempre uguale, emergeranno segreti inconfessabili e relazioni clandestine che non avrebbero mai dovuto essere messe in luce. Questa la breve trama di Scomparsa, in onda questa sera con la sua prima puntata su Rai1. Nora (interpretata da Vanessa Incontrada) si ritroverà alle prese con la scomparsa nel nulla della figlia Camilla. Ad indagare sul caso, un vice questione che si troverà ad avere a che fare con la parte più immorale di una piccola cittadina. Sei prime serate per la regia di Fabrizio Costa. Tra gli altri interpreti, Eleonora Gaggero che interpreterà il ruolo della sedicenne scomparsa Camilla. Poi ci sarà anche Alberto Molinari, Euridice Axen, Pamela Stefana, Niccolò Calvagna, Simon Grechi, Clotilde Sabatino, Fiorenza Tessari, Romano Reggiani, Luigi Fiore, Michele De Virgilio, Saul Nanni, David Sef, Fabio Camilli, Germana Botta, Luigi Petrucci, Sandra Ceccarelli, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Federico Russo, Maria Rosaria Russo, Andrea Renzi e Chiara Conti.

Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato che questa è stata probabilmente la fiction TV più difficile da interpretare: "Nel mio Dna c’è il sorriso e il mio modo di essere è esplosivo: in questa serie non rido mai. D’altronde è la storia di una madre che non ha più notizie della propria figlia", confessa. Poi racconta che qualsiasi madre farebbe suo il dolore di Nora, la donna che interpreta in Scomparsa. "Una serie bellissima perché in ogni puntata accade qualcosa di nuovo e di sorprendente. È suddivisa in sei puntate ma la storia si svolge tutta in 48 ore, scandite da un conto alla rovescia", dichiara ancora. Poi racconta che figlia era quando aveva 16 anni: "Ero piuttosto peperina, direi una vera ribelle. E quello che meno mi interessava era lo studio. Ora capisco cosa ho fatto passare a mia madre". Poi Vanessa Incontrada dichiara che con Giuseppe Zeno ha condiviso un grande rapporto di stima professionale anche se c'è stato poco spazio per viversi fuori dal set.

