THE AMAZING SPIDER-MAN 2/ Su Rai 2 il film con Andrew Garfield (oggi, 20 novembre 2017)

The Amazing Spider-Man 2, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Andrew Garfield, Jamie Foxx ed Emma Stone, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANDREW GARFIELD

Il film The Amazing Spider-Man 2 va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 21.20. La pellicola rappresenta il secondo capitolo della saga Spider-man che è stata diretta da Marc Webb nel 2014 e interpretata da Andrew Garfield, Jamie Foxx ed Emma Stone. Il protagonista della storia è come sempre Peter Parker (alias Spider man) che ancora una volta cercherà di scoprire la verità che si cela dietro la scomparsa dei suoi genitori. Spider-Man dovrà inoltre affrontare due nuovi nemici, Electro e Harry Osborn. Quest'ultimo, interpretato da Dane DeHaan, è un vecchio amico d'infanzia di Peter e nuovo direttore della Oscorp. A vestire i panni di Electro è invece Jamie Foxx, famoso attore e cantante statunitense. Nel 2017 Foxx ha preso parte a due importanti pellicole, come Baby Driver - Il genio della fuga e Sleepless - Il giustiziere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con un video registrato da Richard, padre di Peter, poco prima della sua morte. L'uomo cerca di spiegare i motivi della sua imminente scomparsa. Poche ore dopo l'aereo su cui viaggiano lui e sua moglie precipiterà in mare. La storia ritorna al presente con Peter Parker impegnato a preservare l'ordine e la giustizia vestendo di panni di Spiderman. Nel tentativo di sconfiggere un pericoloso criminale russo, salva la vita a Max, un dipendente della Oscorp che finirà per idolatrarlo. Arrivato in ritardo alla cerimonia di laurea della fidanzata Gwen, ricorda la promessa fatta al padre della ragazza diverso tempo prima (ovvero proteggere Gwen tenendola lontana dal suo mondo e della doppia vita di Spiderman). A malincuore decide di lasciare la sua amata, pur di proteggerla. In quelle stesse ore Harry Osborn fa ritorno in città. Il giovane fa appena in tempo a salutare suo padre gravemente malato. Norman Osborn è affetto da una grave patologia ereditaria. Poco prima di morire l'uomo consegna al figlio una scheda di memoria contenente informazioni preziosissime, raccolta nell'arco di una vita intera di ricerche. Harry diventa così il nuovo dirigente della Osborn e poco dopo Peter va a fargli visita. Harry e Peter sono infatti vecchi amici e così trascorrono diversi pomeriggi assieme, in memoria dei vecchi tempi. Nel frattempo Max, l'uomo tratto in salvo da Peter che è sempre più ossessionato dalla figura dell'Uomo Ragno, rimane vittima di un terribile incidente sul lavoro. Rimasto diverse ore a contatto con delle anguille elettrificate modificate a livello genetico, l'uomo si trasforma in un pericoloso mutante di nome Electro.

