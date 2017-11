THIS IS US 2/ Anticipazioni del 20 novembre 2017: svelato il passato di Jack

This is us 2, anticipazioni del 20 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Toby scopre che Kate è incinta; Kevin viene lasciato da Sophie a causa di un errore.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 20 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 5°, intitolato "Fratelli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, i Pearson sono a fare delle spese nei negozi quando Rebecca (Mandy Moore) si accorge che Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz) hanno la febbre alta. Il medico suggerisce però ai genitori dei ragazzi che anche Randall (Sterling K. Brown) si ammali, visto che per loro sarà più facile gestire la degenza dell'intera famiglia. Nel presente, Randall e Beth (Susan Kelechi Watson) discutono dei capelli di Deja (Lyric Ross), che dimostra di avere poca cura della sua igiene personale. La coppia tuttavia si trova in disaccordo sulla mossa successiva da fare e Randall decide di aspettare ancora qualche giorno, per evitare che si allontani ancora di più da loro. Intanto, Kate continua a pensare alla dieta da seguire ed agli esercizi da fare, ma Toby (Chris Sullivan) crede che stia diventando ossessionata dal suo peso. Uno dei produttori di Kevin invece gli impone di farsi vedere da un medico per via del ginocchio, convinto che stia diventando troppo gonfio. Nel passato, la madre di Rebecca si presenta nel pieno della tormenta di neve per sapere se la figlia ha tutto sotto controllo. In poco tempo si rende però già insopportabile e dimostra di trattare Randall secondo i cliché sugli afroamericani. Nel presente, Randall entra in contrasto con un altro padre di famiglia per via del comportamento di Deja, mentre Kate affida a Toby le cure di Kevin che si è appena sottoposto ad un'operazione. Nel passato, anche Jack (Milo Ventimiglia) finisce per ammalarsi di varicella e deve quindi lasciare Rebecca da sola con la madre. La donna decide di affrontare il discorso spinoso su Randall, visto che la madre continua a considerarlo come un'entità a parte rispetto agli altri due ragazzini. Le intima alla fine di andarsene perché la reputa una razzista e non intende far soffrire il figlio. Randall però ha ascoltato tutto il discorso. Nel presente, Beth decide di parlare con Deja e di aiutarla a sistemare i capelli, scoprendo che cerca di coprire alcune chiazze in testa dovuto allo stress. Randall decide quindi di parlare alla ragazza come riesce a superare lo stress, confidandole di aver vissuto per due volte un esaurimento nervoso. Intanto, Kevin continua a fare riabilitazione al tapis roulant, ma Toby glielo impedisce. Scopre però che il futuro cognato ha visto i suoi sogni infrangersi quando il ginocchio si è rotto la prima volta, durante l'adolescenza, e di aver ritrovato le stesse emozioni grazie alla recitazione. Decide alla fine di ritornare sul set dopo aver preso un antidolorifico. Nel passato, la madre di Rebecca comprende i suoi errori e decide di rimediare, mostrandosi subito affettuosa con Randall. Nel presente, Deja decide di tagliarsi i capelli da sola, mentre Kate scopre di essere incinta di sei settimane.

ANTICIPAZIONI DEL 20 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "FRATELLI"

Toby scoppia di gioia nel sapere che Kate è incinta, mentre Kevin finisce per ubriacarsi durante un evento di beneficienza in cui lo ha convolto Sophie. L'attore cerca inoltre di ottenere una nuova prescrizione per gli antodorifici ed a causa della sua assenza all'asta crea una frattura nel suo rapporto con l'ex moglie. Nel passato, Jack accompagna Kevin e Randall in campeggio, mentre Rebecca scopre che il padre del marito sta per morire. La donna contatto quindi Jack ed i ragazzi, ma visto che il marito ha avuto numerosi problemi con il genitore, decide di non ritornare. Oltretutto il campeggio serviva proprio per evitare che i due figli maschi continuassero a litigare. Tocca quindi a Rebecca stare vicino al suocero, assicurandogli che Jack è un ottimo padre e marito. Kevin invece trova un diario in cui il fratello ha scritto tutte le cose da non fare per evitare i loro contrasti e decide di essere gentile con Randall. Diversi anni prima, un adolescente Jack ed il fratello sconosciuto attendono invano l'arrivo del padre, che intanto è già ubriaco in un locale.

© Riproduzione Riservata.