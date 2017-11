The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x05 del 20 novembre: I peccati di Negan

The Walking Dead 8 torna su Fox di Sky ad un passo dal finale di metà stagione, le anticipazioni dell'episodio 8x05 del 20 novembre portano su Negan e padre Gabriel, cosa succederà?

20 novembre 2017 Redazione

The Walking Dead 8

Siamo ormai ad un passo dal finale di metà stagione e da quello che potrebbe essere l'epilogo di questa grande guerra ma, intanto, The Walking Dead 8 oggi, 20 novembre, torna su Fox per un nuovo episodio, il quinto, dal titolo italiano "I peccati di Negan". Tanto basta per far capire ai fan che finalmente torneremo in quella roulotte dove abbiamo lasciato il villain e il prete, padre Gabriel. I due sono ancora vivi e vegeti ma non mancherà un vero e proprio scontro visto che l'alessandrino proverà a rubare la pistola a Negan per riuscire a chiudere i conti con lui e salvarsi. Il piano non riesce e al prete non rimane altro che fare quello che fa meglio: confessare Negan. Il villain mostra resistenza e non sembra subito pronto a svelare i suoi segreti e nemmeno chiedere scusa per i suoi peccati visto che, secondo la sua filosofia, in realtà non ne ha, lui è un Salvatore. Rimane il fatto che proprio le sue rivelazioni hanno rallegrato i fan.

IL RACCONTO DI NEGAN

Dopo due anni Negan si trova a guardarsi alle spalle, ai tempi in cui era ancora un uomo tra gli uomini e aveva una moglie alla quale è stato diagnosticato un tumore. E' stato allora, per via dei difficili momenti che hanno passato, che lui l'ha tradita ma senza mai allontanarsi da lei, fino alla morte. Fino a quando non è diventata uno zombie. Il racconto si ferma qua ma il dettaglio che tutti pensavano già è venuto a galla: Lucille era il suo nome. Per fortuna il momento di Gabriel non è ancora arrivato visto che, proprio alla fine dell'episodio, vedremo i due vivi e vegeti tornare al Santuario dopo aver attraversato un'orda di zombie con il solito trucco di sangue e budella. Cosa ne sarà adesso di Gabriel?

