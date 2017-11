The Wall/ Oggi il nuovo quiz preserale di Gerry Scotti

The Wall: Gerry Scotti presenta il nuovo gioco preserale di Canale 5 da lunedì 20 novembre 2017. E' un format americano che prevede la partecipazione di due concorrenti per volta

20 novembre 2017 Mara Guzzon

Gerry Scotti presenta il nuovo gioco The Wall

Canale 5 rinnoverà il suo palinsesto preserale con The Wall, game show televisivo tratto dall'omonima versione americana che sarà presentato, a partire dal 20 novembre 2017, da Gerry Scotti. Il conduttore pavese sarà al timone di un nuovo gioco ed entrerà ancora una volta nelle case degli italiani: per l'occasione ha rilasciato un'intervista al Messaggero, spiegando meglio cosa vedremo e raccontandosi senza segreti. E' previsto – per il momento – un totale 50 puntate con un montepremi di 1,5 milioni di euro, che i concorrenti dovranno provare ad accaparrarsi al grido di uno slogan che diventerà il tormentone della trasmissione: “Il muro prende, il muro dà”. “Cercherò di trasmettere al pubblico a casa le stesse emozioni che provo io”, ha dichiarato il presentatore al quotidiano, aggiungendo che, dopo tanti anni, considera l'aver scelto questo lavoro una grandissima fortuna. Non sono mancati i ricordi di infanzia e le dichiarazioni di stima per i colleghi del mondo dello spettacolo Fiorello e Paolo Bonolis.

Le regole del nuovo gioco di Canale 5

The Wall è il nuovo gioco condotto da Gerry Scotti che avrà il compito di intrattenere il pubblico di Canale 5 in una fascia oraria che conta moltissime presenze: quella preserale. Prima del TG5, infatti, assisteremo alle gare deii concorrenti che si terranno alla presenza di un muro alto 12 metri formato da 7 botole numerate e 15 caselle. In queste ultime defluiranno delle sfere lanciate da ciascuna botola, le quali saranno verdi, rosse e bianche a seconda della caratteristica principale che le contraddistinguerà. Le prime saranno vincenti, le seconde faranno perdere il montepremi e le terze conterranno una domanda e potranno trasformarsi in sfere verdi se i due concorrenti – che parteciperanno sempre in coppia - risponderanno in maniera esatta, facendo salire l'importo totalizzato. La gara sarà articolata in tre round, durante i quali i partecipanti dovranno cercare di accumulare il montepremi più alto possibile rispondendo a domande di cultura generale. Riuscirà The Wall a riscuotere il successo di Chi vuol esser milionario? Al timone rivedremo il rassicurante Gerry Scotti quindi il verdetto dipenderà dai gusti pubblico.

© Riproduzione Riservata.