UNA VITA / I sospetti di Mauro: Humilidad avvelenava le lettere scritte a Teresa? (Anticipazioni 20 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 20 novembre: chi la vera colpevole dell'avvelenamento di Teresa? I sospetti di Mauro e Ignacio cadono finalmente su Humilidad.

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Il weekend è stato più lungo del solito per i telespettatori di Una Vita, che sabato non hanno potuto seguire la loro telenovela preferita, sostituita dalla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà oggi dalla preoccupazione di Mauro per le sorti di Teresa e dai suoi sospetti riguardanti il possibile avvelenamento. Secondo San Emeterio, l'unica prsona che potrebbe avere avuto un ruolo determinante in tale vicenda potrebbe essere Humilidad: quest'ultima, infatti, potrebbe avere avvelenato le lettere d'amore che il poliziotto inviava spesso alla maestra. Dopo brevi riflessioni, Ignacio si renderà protagonista di una svolta inaspettata e confermerà che le cose potrebbero essere andate proprio in questo modo. Le lettere in questione, infatti, passavano proprio tra le mani della donna: quale migliore occasione per portare a termine la sua vendetta contro la rivale in amore?

Una Vita: Rosina e Liberto contro tutti

La puntata di Una Vita di oggi concederà ampio spazio alle riflessioni di Mauro, che per la prima volta troverà dalla sua parte il collega Ignacio. A sorpresa, anche lui non sarà affatto convinto della buona fede di Humilidad e, dopo averla lungamente sostenuta, penserà che possa essersi macchiata dell'avvelenamento di Teresa. Ma oggi ci sarà molto altro da vedere, soprattutto per quanto riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento. Rosina e Liberto sono stati sorpresi da tutti i propri vicini di casa, causando scandalo come mai era accaduto in passato. Da allora nulla è stato facile, soprattutto perché Leonor si è chiaramente opposta a questo amore. Il nipote di Susana tenterà oggi di rivedere la sua amata e finalmente riuscirà ad entrare a casa sua, confermandole i suoi sentimenti. Sulle prime la vedova di Maximiliano proverà a respingerlo, ma l'amore non può essere fermato...

© Riproduzione Riservata.