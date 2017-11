UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani, dopo il "no" di Giorgio spazio ai ricordi (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: lontana dall'amore di Giorgio Manetti, Gemma Galgani ripensa al passato, quando da bambina trascorreva le sue domeniche...

20 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Lontana dal lieto fine da sempre desiderato e da quella storia d’amore con Giorgio Manetti che proprio non vuole decollare, Gemma Galgani ha passato un week end fra ricordi e vecchie sensazioni. La dama del trono over, infatti, per qualche ora è tornata bambina e, ricordando le domeniche passate con la sua famiglia ha pubblicato un messaggio per condividere i suoi pensieri con tutti i suoi fan. “Ho risentito i profumi della Domenica di quando ero piccola ed erano Domeniche meravigliose , l'allegria che regnava sovrana in casa perché mamma Rosina e Babbo Alfredo non ci hanno ma fatto mancare il sorriso”, ha ricordato infatti Gemma Galgani, che, con le sue parole, ha inoltre lasciato un pensiero ai suoi amati genitori: “casa nostra era aperta a tutti e gli amici facevano a gara per stare con i nostri genitori perché trasmettevano tanta serenità e avevano tanti amici cari ! Grazie Babbo e Mamma perché chi avete lasciato un patrimonio con valori inestimabili”. A questo link è possibile visualizzare il suo messaggio.

ANNA TEDESCO, LA FOTO RICORDO CON JOVANOTTI

Crisi in arrivo per Anna Tedesco e il suo nuovo cavaliere Angelo, che con la loro frequentazione nel salotto nel trono over sono legati da un’esclusività, in un primo tempo pretesa a gran voce, che oggi sembra infastidire entrambi. In attesa di scoprire se i problemi fra i due continueranno ad accentuarsi, Anna Tedesco è recentemente tornata sui social, dove si è lasciata immortalare, assieme a un’amica, in compagnia di Jovanotti. “È stato bello regalarti un sogno , ma...... me l’hai fatto vivere te.. guardandoti estasiata davanti al tuo idolo . Ecco ti vorrei vedere sempre così per rimetterti in piedi quando ti scordi di volare”, ha scritto la dama di Uomini e Donne, che anche se ancora non ha trovato l’amore vero nel salotto del trono over, può contare su un gruppo di amici inseparabili. Se vi siete persi il suo ultimo scatto, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul profilo ufficiale di Facebook.

