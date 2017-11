UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Mattia Marciano sui social "La sincerità non sempre premia" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Mattia Marciano è tornato sui social, da dove ha commentato il suo percorso da tronista. Ecco il messaggio condiviso nelle ultime ore...

20 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Mattia Marciano in uno scatto nel parterre di Uomini e Donne

Svestiti i panni del tronista di Uomini e Donne, Mattia Marciano è tornato sui social, dove in seguito alla messa in onda della sua scelta, ha avuto la possibilità di riprendere in mano i suoi profili e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’ex protagonista del trono classico, infatti, non ha gradito le insinuazioni fatte sulla genuinità del suo percorso e, così come rivela Isaechia.it, per mettere fine a tutte le polemiche ha pubblicato una breve dichiarazione: “La sincerità non sempre premia, a volte presenta il conto. Ma meglio essere se stessi e pagare piuttosto che indossare una maschera. La sincerità non ha prezzo”. Mattia Marciano, quindi, difende a spada tratta il suo percorso nel salotto di Uomini e Donne e, a dispetto del parere dei tanti haters sui social, continua a vivere con serenità la sua storia d’amore con Vittoria Deganello. Riuscirà a convincere anche i tanti detrattori? Se vi siete persi il suo messaggio sulle Instagram Stories, potete visualizzarlo a questo link sul sito ufficiale Isaechia.it

ESTER GLAM LASCIA IL PARTERRE

Con la nuova settimana di Uomini e Donne, Paolo Crivellin perderà una delle sue più note corteggiatrici. Ester Glam, infatti, lascerà indignata il salotto del trono classico, ferita dal bacio che il tronista si scambierà Giorgia nel corso di un’esterna. Questa storia, naturalmente, manderà su tutte le furie anche Angela Caloisi, che rimarrà delusa dal suo comportamento ma riuscirà, nonostante tutto, a superare questo affronto. Per i due protagonisti, però, sono in arrivo nuovi contrasti: nelle ultime registrazioni, infatti, Angela rifiuterà di uscire in esterna con Paolo, che da parte sua, dichiarerà invece di non avvertire, per lei, quell'elemento emozionale tipico delle storie d’amore. Il parere del parterre, come sempre, non tarderà ad arrivare e gli opinionisti non potranno fare a meno di schierarsi dalla parte della corteggiatrice. Anche Angela è destinata a lasciare il dating show?

© Riproduzione Riservata.