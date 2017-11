Un posto al sole / Elena commetterà un furto a casa di Roberto? (Anticipazioni 20 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 20 novembre: Elena progetta un furto nella casa di Roberto, anche se Andrea cerca di distoglierla da tale piano.

20 novembre 2017 Redazione

Un posto al sole

La nuova settimana di Un posto al sole si aprirà all'insegna della disperazione di Elena, rimasta improvvisamente senza un lavoro. La madre di Alice lo scorso venerdì si è rivolta ad Andrea facendogli una proposta inascoltabile: gli ha chiesto di assecondarla e aiutarla nel portare a termine un furto a casa di Roberto Ferri. Tale gesto, se concluso positivamente, potrebbe infatti risolvere i problemi economici di entrambi (considerando che il Vulcano 2.0 non otterrà ancora i rientri economici previsti da Arianna). Ma dopo una breve riflessione, Andrea rimanderà la proposta al mittente, rifiutando senza esitazione: non avrà nessuna intenzione di farsi coinvolgere in una questione che potrebbe avere delle conseguenze gravissime nella sua vita e inviterà anche Elena a non compromettere fino a questo punto il futuro di Alice. Ma la situazione economica della figlia di Marina sarà troppo preoccupante e per lei a questo punto sarà difficile fare un passo indietro: finirà quindi per cacciarsi in grossi guai, approfittando della sua ritrovata intimità con Roberto?

Un posto al sole: Patrizio diventa il cuoco del Vulcano?

Un posto al sole riprende il suo posto su Rai 3 dopo l'interruzione del weekend e riparte dai problemi di Patrizio, ancora in contrasto con i suoi genitori dopo la rottura avvenuta con Rossella. Ornella e Raffaele non perdoneranno il figlio di avere trattato così male la vicina di casa e lo manderanno su tutte le furie. Il ragazzo comincerà quindi a pensare che sia giunto il momento di andare avanti con la sua vita, allontanandosi da quella famiglia che gli sta oramai un po' stretta. Per questo penserà soprattutto alla tranquillità economica, trovando un lavoro che sappia soddisfarlo. E dopo brevi riflessioni, deciderà di chiedere aiuto ad Andrea, prendendo in considerazione la sua proposta di lavorare al Vulcano. Ma vorrà fin da subito mettere le cose in chiaro... Tra i tanti problemi ci sarà spazio anche per qualche divertente siparietto che riguarderà Guido: Cerruti gli proporrà infatti dei lavori nella casa da lui affittata, ma il comandante dei vigili faticherà a nascondere il proprio disappunto.

