Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico, Sabrina Ghio in crisi: Nicolò Raniolo va via! (20 novembre)

Uomini e Donne, oggi 20 novembre in onda il trono classico. Brutto colpo per Sabrina Ghio: dopo l'inaspettata confessione, Nicolò Raniolo lascia il programma!

20 novembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo

La settimana di Uomini e Donne ha inizio con una puntata del trono classico ricca di scontri. Maria De Filippi parte subito con l'annunciare che si parte con Sabrina Ghio che ha deciso di non fare esterne dopo ciò che è accaduto nell'ultima puntata andata in onda. La tronista ha raggiunto Nicolò Fabbri in camerino, ma lui si dice offeso dal fatto che lei abbia sminuito il loro bacio che lui ha invece considerato importantissimo, così si lasciano senza far pace. Oggi confessa di essersi calmato ma di mantenere quella delusione per le parole di Sabrina che, tuttavia, sottilinea di non essersi pentita del bacio, ma solo di essersi sentita in colpa per l'altro Nicolò. Ma proprio mentre Fabbri confessa di essersi preso davvero una cotta per la tronista, Maria manda in onda l'esterna con il rivale. Sabrina raggiunge Nicolò R. in camerino dove discute del famoso bacio ma lui rimane sulle sue, rigido e lasciando la tronista in lacrime.

BATOSTA PER SABRINA GHIO: LA CONFESSIONE DI NICOLO' RANIOLO

Per Sabrina Ghio neppure un gesto di consolazione mentre lei dichiara che il corteggiatore è cattivo e la fa sentire sempre inadatta. Nicolò entra in studio e ammette di aver eccesso in freddezza nei confronti della Ghio, poi però si torna sul bacio, sul quale precisa che a infastidirlo non è stato il gesto quanto il fatto che sia stato dato dopo la sua apertura emotiva. Lei lo accusa di essere un calcolatore poi però Nicolò R. aggiunge che quando l'ha vista piangere ha capito di non essere interessato a lei così come lei lo è con lui, nè fisicamente, nè mentalmente. Parole che scuotono Sabrina che di fronte ad una dichiarazione del genere e fatta con grande freddezza lo saluta: "Alzati e vai via, subito!".

