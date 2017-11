Veronica Cozzani / Chi è la mamma di Cecilia Rodriguez? Sorpresa in diretta al Grande Fratello Vip 2

Veronica Cozzani, chi è la mamma di Cecilia, Belen e Jeremias Rodriguez? Sorpresa in diretta al Grande Fratello Vip 2 per la sua "Chechu" e per Ignazio Moser

20 novembre 2017 Anna Montesano

Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez

Mancava un solo Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip 2 e ha fatto il suo ingresso questa sera nella nuova diretta: la madre di Cecilia Rodriguez ha infatti sorpreso sua figlia prima dell'esito della nomination di questa sera che potrebbe vederla fuori. La madre di Cecilia, Belen e Jeremias si chiama Veronica Cozzani ed è la moglie di Gustavo Rodriguez, padre dei tre ben noti ragazzi. La donna questa sera è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per sostenere sua figlia Cecilia che, alla sua vitsa, è scoppiata in lacrime. "Sono stata 24 ore su 24 a guardare il Grande Fratello Vip e sono impazzita, all'inizio ero preoccupata per Jeremias, poi invece sei stata tu a preoccuparmi però hai fatto un percorso bellissimo" ha esordito la signora Cozzani, che porta con se tutta la bellezza donata ai suoi figli.

ULTIMA SORPRESA PER CECILIA AL GF VIP 2

Ilary Blasi non poteva non prendere la palla al balzo e chiedere alla mamma di Cecilia cosa ne pensa del suo nuovo amore, Ignazio Moser. Il ragazzo, visibilmente imbarazzato, si è trovato di fronte la signora Cozzani che ha dichiarato: "Io voglio dire una cosa a Ignazio: guardami come sono, alta, forte e ti guardiamo sempre. Cos'hai combinato con mia figlia? - poi però stempera ridendo e dichiarando - Vabbè la verità è che mi sei molto simpatico". La signmora Cozzani abbraccia così il nuovo arrivato in famiglia, supportata anche da Cecilia che riconquista quella forza che sembrava un pò aver perso nelle ultime ore.

© Riproduzione Riservata.