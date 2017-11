#Cartabianca/ Anticipazioni puntata 21 novembre: la vittoria del M5S a Ostia tra i temi della serata?

#Cartabianca, anticipazioni puntata 21 novembre: tra i temi della serata che Bianca Berlinguer affronterà con i suoi ospiti, ci sarà la vittoria del M5S a Ostia?

21 novembre 2017

#Cartabianca, Raitre

Oggi, martedì 21 novembre, torna l’appuntamento con la politica e l’approfondimento sui temi sociali più importanti del momento. A partire dalle 21.10, Bianca Berlinguer, insieme ai suoi collaboratori Flavio Insinna e Geppi Cucciari, conduce una nuova puntata di #Cartabianca, il talk show politico della Rai che fatica a conquistare il pubblico. Nonostante i temi importanti che vengono affrontati ogni settimana insieme a diversi ospiti del mondo della politica, dell’economica e del social, Bianca Berlinguer continua a perdere la sfida diretta con DiMartedì, il programma di Giovanni Floris trasmesso con grande successo su La7. La scorsa puntata, infatti, Floris ha incollato davanti ai teleschermi 1.258.000 spettatori con uno share del 5.5% mentre Bianca Berlinguer, con la sua #Cartabianca ha raccolto solo 831.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Un risultato che rappresenta un campanello d’allarme per la Rai che, negli anni scorsi, con i programmi dedicati all’approfondimento politico, ha sempre portato a casa ottimi ascolti. Quale sarà l’esito della nuova sfida? Lo scopriremo solo domani con i risultati dell’auditel.

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI: I PROBABILI TEMI DELLA SERATA

Di cosa si parlerà nella puntata odierna di #Cartabianca? Tra i temi della serata ci sarà sicuramente la vittoria del Movimento 5 Stelle a Ostia nel primo Municipio di Roma commissariato per mafia Giuliana Di Pillo, che con circa il 60 per cento ha staccato di 20 punti la rivale di Fratelli d'Italia Monica Picca. "I romani sono con noi per il cambiamento", esulta su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È la vittoria di tutti i cittadini e della voglia di rinascita. Grazie di cuore!", twitta Di Pillo a caldo. Un risultato importante anche per il futuro del Governo. Il Movimento 5 Stelle è davvero il partito del futuro? Cosa c’è da aspettarsi in vista delle future elezioni politiche? Ad affrontare il delicato problema, insieme a Bianca Berlinguer ci saranno alcuni esponenti del mondo politico. Altro tema della serata potrebbe essere quello delle pensioni che rappresenta da sempre un argomento molto delicato per gli italiani. Come sempre, nel corso della serata, saranno affrontati altri temi diversi da quelli politici che, questa sera, potrebbe essere nuovamente quello delle molestie sessuali nel mondo del cinema e dello spettacolo in generale.

